Programma Theater Sneek

Sneek- Elk jaar biedt Holland Dance Festival het spraakmakende danstalent van Codarts Rotterdam – de hotspot voor hedendaagse dans – een landelijk podium. Deze jubileumeditie sprankelt met hoogtepunten en repertoire van internationale topchoreografen, waaronder Jiří Kylián, Antonin Comestaz, Joost Vrouenraets en Jarek Cemerek.

Dans // wo 24 januari 2018 // 20.15 uur // € 19,50

Van der Laan & Woe met Pesetas – uitverkocht

Godzijdank, hij is weer terug in de theaters: Niels van der Laan! En alsof dat nog niet genoeg is, keert ook Jeroen Woe weer terug op de planken! Het kan niet op. Een jaar lang waren ze alleen te zien in het succesvolle tv-programma De Kwis, maar nu kunt u ook weer in het theater genieten van dit virtuoze cabaretduo. Scènes, muzikale acts en een absurd hoge grapdichtheid; het zou eeuwig zonde zijn om het te missen. Of, zoals het aloude spreekwoord zegt: “Wilt men naer ietsch mietersch toe, kiesch voor Van der Laan en Woe.”

Cabaret // do 25 januari 2018 // 20.15 uur // UITVERKOCHT

Shock (12+) – Nationaal Theaterweekend 2018

Stel je voor: je beste vriendin verdwijnt na een schoolfeest. Alleen haar fiets, haar telefoon en haar bebloede jas worden gevonden. Je wordt verscheurd door verdriet, maar ook door angst. Wat is er die avond met haar gebeurd? Maanden later lukt het je pas om je leven weer op te pakken. Maar dan komt de moordenaar terug. En dit keer voor jou. Kun je nog vluchten? Of is het te laat?

Beleef ‘Shock’ nu live in het theater als spannende thrillermusical! Naar de bestseller van Mel Wallis de Vries, de succesvolste Young Adult-schrijver van Nederland. ‘Shock’ wordt gemaakt door het team van de thrillermusical ‘Vals’ en ‘BOY 7 Live on stage’. Voor iedereen vanaf 12 jaar.

Voordat de voorstelling begint is er bij ‘Shock’ een covermodelwedstrijd in het theater, waarbij je kans maakt om covermodel te worden voor Mel’s nieuwe boek!

Musical // vr 26 januari 2018 // 19.30 uur // € 10,00

Roald Dahl’s klassieker De Reuzenperzik (7+) – Nationaal Theaterweekend 2018

Alle Knorren, bamdoedels en wormstaltige kneuten verzamelen!

Roald Dahl’s klassieker De Reuzenperzik is voor het eerst te zien in de Nederlandse theaters! Een muzikale en avontuurlijke familievoorstelling (7+), ontroerend en grappig, fantasierijk en spannend. Een ode aan de verbeelding voor jong en oud. Alles wat je wil, dat kan je, als je er maar in gelooft.

In De Reuzenperzik groeit de jonge en eenzame James, nadat zijn ouders zijn verslonden door een ontsnapte neushoorn, op bij zijn twee gemene tantes. Als hij van een vreemd oud mannetje een zakje magische groene krokodillentongen krijgt, verandert zijn leven radicaal. Hij komt terecht in een reuzenperzik en ontmoet daar allerlei levensgrote insecten, Zoals een knorrig Lieveheersbeest, een ijdele Duizendpoot en een stille, maar o zo belangrijke Zijderups. Met hen gaat James op reis in de reuzenperzik. Langs akkers en velden, over zee en door de lucht. Maar waar gaat de reis naartoe? En wat doen die haaien, meeuwen en Wolkenmannen op hun avontuur? Een verhaal over het overwinnen van je angst voor het onbekende en het kiezen voor jezelf. En hoe dat kan leiden tot vriendschappen voor het leven.

Familievoorstelling // za 27 januari 2018 // 14.30 uur // € 10,00

Duo à la Carte in Topzondag met koffiegeur – Nationaal Theaterweekend 2018

Geen mens is gelijk. Geen wens is gelijk. Daarom is geen voorstelling van Duo à la Carte gelijk. Iedereen stelt zijn eigen muzikale menu samen aan de hand van de voorwerpen. Al die verhalen en muziekstukken samen vormen ook weer een verhaal. Een uniek verhaal dat u zelf helpt samenstellen door interactie met het duo en door voorwerpen te kiezen. Nieuwsgierigheid is hierbij altijd een goede drijfveer. De toon van de muziek is licht klassiek tot eigentijds. Dus geschikt voor iedereen en elke leeftijd.

Muziek // zo 28 januari 2018 // 11.30 // € 10,00

Emanuele Angeletti e.a. in Macca The Concert – Nationaal Theaterweekend 2018

Bijna vijftig jaar muzikale hoogtepunten uit het leven van poplegende Paul McCartney passeert de revue in de avondvullende theatershow Macca: The Paul McCartney Story. Met in de hoofdrol Emanuele Angeletti, bekend van de spraakmakende West End musical ‘Let it be’. Angeletti vertolkt het popfenomeen zo authentiek, dat het publiek zich in een concert met de echte McCartney waant. Hij leerde als rechtshandige zelfs linkshandig bass spelen om de popster zo natuurgetrouw mogelijk neer te zetten. Een theatershow die zijn gelijke niet kent, met authentieke kostuums uit de hoogtijdagen van McCartney en The Beatles en een ijzersterke cast van West End musicalsterren als John Brosnan en Luke Roberts. Emanuele Angeletti en zijn cast zijn de perfecte formule om de solocarrière van een van de meest iconische popartiesten aller tijden voor het voetlicht te brengen.

Beleef het muzikale leven van Paul McCartney in een tijdreis die voert van 2016 naar 1970. Een unieke ode aan een popheld, door een meesterlijk artiest die zich tot in detail de kneepjes heeft eigen gemaakt waarmee McCartney zijn publiek bespeelde. Emanuele Angeletti is simpelweg briljant!

Muziek // zo 28 januari 2018 // 14.30 uur // € 10,00

Foto: Morssinkhof ( Shock)