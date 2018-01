Open Huis bij Tresoar op 3 februari

Leeuwarden- Op zaterdag 3 februari staat Tresoar in het middelpunt van de belangstelling in het openingsweekend van Lân fan Taal, een belangrijk onderdeel van Leeuwarden/Fryslân 2018. Bezoekers kunnen tijdens deze feestelijke middag genieten van tentoonstellingen, optredens, lezingen en performances. De start van een veelzijdig, verrassend en verdiepend 2018.

Taal, tekst en beeld

Met het opvallende motto Sssstt…! Hier fluistert de tijd is Tresoar een jaar lang volop bezig met het vertellen van het verhaal van Friese cultuur, literatuur en geschiedenis. Met nieuwe middelen, grote LED-schermen en 4 meter hoge ‘poëziemachines’ presenteren dichters en kunstenaars het hele jaar door hun werk en wordt het verhaal van de visuele poëzie in Fryslân en Europa verteld. Ook zijn er het hele jaar door tentoonstellingen, lezingen en activiteiten. Zo kunnen bezoekers de topstukken van Tresoar bewonderen, naar het middeleeuwse Oudfries luisteren en draaien er boeiende films in de Histobios. Meer informatie over alle activiteiten in 2018 is hier te vinden.

Historisch Reisbureau

Tresoar pakt in 2018 uit met een wel heel bijzonder nieuw concept, namelijk het Historisch Reisbureau. In deze speciaal ingerichte ruimte in het gebouw van Tresoar kunnen bezoekers terecht met vragen over hun Friese voorouders. Wie waren zij? Hoe zagen hun levens eruit? Met behulp van de nieuw ontwikkelde online Roots Guide stelt de bezoeker een eigen persoonlijke historische reisgids samen om zo in de voetstappen van zijn of haar voorouders te treden. Op 3 februari is de feestelijke opening van het Reisbureau, door niemand minder dan Grutte Pier.

Programma

Op zaterdag 3 februari is het gebouw van Tresoar van 15.00 tot 18.00 open voor alle belangstellenden en wordt de feestelijke aftrap gegeven voor een groot aantal activiteiten. Aanmelden is niet nodig.

15.00 Opening door directeur Bert Looper van Tresoar en start van de poëziemachines door Eeltsje Hettinga, Machteld van Buren, Sytse Jansma, Hans Wijnbergen, Grytsje Schaaf, Elmar Kuiper, Irem Kaneli en Stijn Smit

Opening door directeur Bert Looper van Tresoar en start van de poëziemachines door Eeltsje Hettinga, Machteld van Buren, Sytse Jansma, Hans Wijnbergen, Grytsje Schaaf, Elmar Kuiper, Irem Kaneli en Stijn Smit 15.30 en 16.30 Minicolleges ‘Quatrebras als Europees tijdschrift’ door Bert Looper en ‘Visuele poëzie in Europa’ door Ernst Bruinsma

Minicolleges ‘Quatrebras als Europees tijdschrift’ door Bert Looper en ‘Visuele poëzie in Europa’ door Ernst Bruinsma 15.30-18.00 doorlopend Poëziefantasie voor creatieve ouders en kinderen

Poëziefantasie voor creatieve ouders en kinderen 16.00 Opening Historisch Reisbureau door Grutte Pier

Opening Historisch Reisbureau door Grutte Pier 16.30 Voordracht gedicht ‘de greate wrakseling’ (1963) van Hessel Miedema door Jelle Krol

Voordracht gedicht ‘de greate wrakseling’ (1963) van Hessel Miedema door Jelle Krol 17.00-18.00 doorlopend Literaire peepshow

Literaire peepshow 17.00 en 17.30 Minicollege door gastcurator Frank den Oudsten

Vanaf 15.00 zijn alle tentoonstellingen en presentaties toegankelijk. Ook zijn de depots open voor publiek. Klik hier voor een plattegrond.