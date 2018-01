Mission Possible wint zilver in Scancoverytrial 2018

SNEEK Het team van Mission Possible heeft de 2e plaats behaald in de ScanCoveryTrial 2018. Dat is een autotocht kris kras door Scandinavië met wedstrijd element. In totaal deden 91 teams mee, verdeeld over een tour- en een expertklasse. In de expertklasse moeten snellere tijden worden gereden en worden navigatieproeven gedaan. Mission Possible was door de organisatie uitgekozen als goed doel en deed mee met drie teams in de expertklasse. Vanaf de eerste dag reed team Mission Possible I in de top van het klassement. Voor team Mission Possible II had de tocht bijna een vroegtijdig einde vanwege een mankement aan de auto. Maar na een tijdrovende diagnose kon de tocht worden vervolgd. Zij zijn in het algemeen klassement geëindigd op plaats 24. Team Mission Possible III eindigde op plaats 18.

“De tocht was een enorme uitdaging. We hebben in negen dagen tijd zo’n 7.000 km afgelegd. Een groot gedeelte ging over binnenwegen door bossen met veel sneeuw. Op sommige plekken lag zoveel sneeuw dat navigatieproeven werden afgelast. Andere wegen waren spekglad. Vooral in Noorwegen rond de fjorden. En dan is het ook nog pikdonker. Wij zijn ook twee keer van de weg geraakt. Maar zonder schade. En als je van de weg raakt word je door anderen geholpen. De natuur met bevroren bossen in de zonsopgang is schitterend. In het noorden van Finland vroor het ’s nachts 30 graden.” Vertelt Sneker Vincent van der Steen, eigenaar van autoservice Alferink.

Zijn deelname aan de tocht had tot doel het werk van Mission Possible onder de aandacht te brengen en geld op te halen voor het Babybox project. In het Babybox project worden dozen met benodigdheden voor baby’s en hun jonge moeders uitgedeeld in Bulgaarse Roma dorpen en in Rusland. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden. In Rusland zijn het vooral jonge moeders die zijn opgegroeid in een weeshuis of in een gebroken gezin en nauwelijks voorlichting hebben gehad. Naast de Babybox krijgen de moeders ook voorlichting en medische zorg. Veel nadruk wordt gelegd op preventie.

“We hebben enorm genoten. Vooral op de binnenwegen door de bossen in het noorden van Zweden en Finland. De navigatieproeven zijn erg leuk om te doen en die gingen ons goed af. Een 2e prijs is erg mooi maar het belangrijkste is dat we met deze actie bijna € 10.000 is opgehaald en de donaties komen nog steeds binnen. Dat zijn 200 Babybox dozen!”

Op de foto van links naar rechts:

Team Mission Possible III Vincent van der Steen uit Sneek en Mark Veenstra uit Wijnjewoude

Team Mission Possible I Bert Dokter uit Uithuizen en Martin Boeije uit Waalwijk

Team Mission Possible II Henk en Aaltje Bolhuis uit Uithuizen