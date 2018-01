Tweetalige opleiding Hospitallity Studies ROC Friese Poort

Sneek- Start tweetalige opleiding International Hospitality Studies bij ROC Friese Poort ROC Friese Poort gaat als eerste mbo-instelling een tweetalige opleiding International Hospitality Studies aanbieden. De opleiding start volgende schooljaar in de vestiging Sneek. International Hospitality Studies is een variant op de bestaande opleiding “Manager Ondernemer Horeca”. In deze nieuwe variant zal een deel van de opleiding in het Engels plaats vinden. De studenten die deze opleiding afronden ontvangen een Nederlands niveau 4 diploma én een internationaal erkend BTEC Extended Diploma in Hospitality wat erkend wordt door diverse hbo instellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Internationale carrière Tijdens deze uitdagende opleiding leren de studenten alle theoretische kennis en praktische vaardigheden in de hospitalitybranche. Zij lopen voornamelijk stages op verschillende afdelingen binnen het hotelwezen. Maar ook stages binnen andere sectoren in de horeca zijn mogelijk.

Met de opleiding biedt ROC Friese Poort de horeca studenten een brede en internationale route, waarbij modules worden gevolgd in twee talen en er voldoende mogelijkheden zijn voor internationale stages en uitwisselingen. ‘Wij willen ambitieuze studenten de mogelijkheid bieden hun kansen op de internationale arbeidsmarkt te vergroten. Door deze tweetalige opleiding kunnen wij studenten goed voorbereiden op een internationale carrière in de hospitality of een Engelstalige vervolgopleiding op het hbo in Nederland of universiteiten in het buitenland”, aldus Peter Wattel, opleidingsmanager horeca in Sneek.

Vooroplopen ontwikkelingen horecabranche De horeca afdeling van ROC Friese Poort in Sneek en Drachten viert dit jaar haar tien jarig jubileum. Naast de opleidingen International Hospitality en Manager Ondernemer Horeca worden ook de opleidingen Kok en Bediening aangeboden. De horecaopleidingen van ROC Friese Poort zijn kleinschalig, met vakkundige docenten en leermeesters die studenten persoonlijk begeleiden. De opleidingen werken met gezonde en duurzame producten uit de regio. De trends en ontwikkelingen in de horecabranche worden op de voet gevolgd. Noot voor de redactie Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Karin van der Meul