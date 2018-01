Heerlijk avondje Dire Straits in Theater Sneek

Sneek- Erwin Nyhoff vloekte even hartgrondelijk, had hij zich de afgelopen dagen zo voorbereid op de try-out van Dire Straits project, was hij bij het eerste de beste nummer de rode draad al kwijt. Nee, niet in de tekst van Mark Knopfler, maar in het inleidende verhaal vooraf. Het vertellen van anekdoten is een verhaal apart. Niet lullen maar poetsen Nyhoff!

De bomvolle zaal van Theater Sneek, moest hartelijk lachen om Nyhoff zijn verbale gestuntel. Helemaal niet erg hoor Erwin, bij een try-out kan zoiets gebeuren. Daar is een try-out voor, al begrijpen wij best dat je zelf even baalde als de bekende stekker! Maak jet niet erger door in de vlek te gaan wrijven, wordt die vlek alleen maar groter door.

Een heerlijk band met dus Erwin Nyhoff die Mark Knopfler mocht vertolken, en dat is niet zo maar wat. Hoe breng je het onderkoelde het introverte van Knopfler over op het publiek dat de muziek van Dire Straits ook door en door kent. Het Dire Straits-album Brothers In Arms is legendarisch en overbekend.

Het tribute-programma dat Nyhoff en de band gisteravond voor het eerst brachten was een feest van herkenning. Natuurlijk ging er muzikaal het een en ander mis. Zo was er tweemaal een hinderlijk gebrom van Marcel de Groot z’n gitaar, maar waren er ook momenten dat juist De Groot schitterde. Wat kan de zoon van geweldig zingen zeg! Verrassend ook het optreden van Marcel de Groot z’n dochter, die Private Dancer mocht vertolken.

Als zo meteen het licht geperfectioneerd is, is ook dat onderdeel van de voorstelling een absolute meerwaarde. Al met al beleefde Sneek een mooi avondje Dire Straits van niet zomaar een coverbandje. ’t Gaat helemaal goed komen Erwin!

Henk van der Veer

Foto’s (onbewerkt) Jan Douwe Gorter