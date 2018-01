Avond van de 2018 verhalen op de Brink in Oudemirdum

Oudemirdum – Op vrijdag 26 januari barst het LF2018 feest los in heel Friesland met de avond van 2018 verhalen. Ook op de Brink in Oudemirdum! Met een gezellige winterse sfeer en verhalen en acts van weleer.

Wij nodigen jullie van harte uit voor deze avond vol leuke verhalen, interviews, een sage en korte acts over de geschiedenis van Gaasterland. Verhalen over een mooie dochter uit een herberg in Gaasterland, over het eekschillen en lysterfangen en over een neergestort vliegtuig in een weiland. Freule van Swinderen vertelt hoe de ‘God van Gaasterland’ zijn kapitaal verloor en wat was nou eigenlijk de rol van Burgemeester Schwartzenberg tijdens WOII?

Volg de met lantaarntjes verlichte route door Mar en Klif en Grand Café de Nostalgie en geniet van wat je hoort en ziet in een gezellige wintersfeer op de Brink met vuurkorven, warme chocomelk, Glühwein, marshmallows en muziek van de Vocal Roses! Ongetwijfeld volgen er bijzondere ontmoetingen en nog meer ‘sterke’ verhalen. De toegang is gratis en iedereen is welkom! Eventuele consumpties zijn voor eigen rekening.

De avond van de 2018verhalen start om 19:00 uur en duurt tot omstreeks 22:00 uur. Ieder half uur start een verhalenroute. De meeste verhalen zijn in het Fries. Kijk voor meer informatie op www.marenklif.nl/lf2018 !