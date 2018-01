TopDutch winnaar Langmanprijs

Sneek- TopDutch heeft tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland de Langmanprijs 2017 gewonnen. De prijs werd uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland waar bijna 1000 ondernemers, bestuurders én minister Eric Wiebes te gast waren.

TopDutch is een WhatsApp groep waarin ondernemers, studenten en (semi)overheden samenwerken. Het ietwat rebelse initiatief zag het levenslicht toen een handelsmissie richting Tesla vertrok onder leiding van – toen nog – minister Kamp. Noord-Nederland was deze reis niet welkom om mee te gaan. TopDutch ontstond in een paar dagen en profileerde Noord-Nederland als de perfecte vestigingsplaats voor de nieuwe Tesla fabriek. De actie leverde veel positieve publiciteit op, 3300 kandidaten die willen solliciteren en veel spin-off naar andere bedrijven die een vestigingsplek in Europa zoeken. TopDutch heeft de ruimte gekregen om meer acties op te zetten om het vestigingsklimaat in het Noorden onder de aandacht te brengen. Doel is om 2000 arbeidsplaatsen te realiseren. TopDutch zal in haar internationale campagne uitleggen waar we in de regio goed in zijn, waar we trots op zijn en dat we TopDutch zijn. Focus ligt daarbij op de terreinen van vergroening, digitalisering en water.

Het is de eerste keer dat de Langmanprijs wordt uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die grenzeloos denkt handelt, bestuurt, onderneemt en daarmee impulsen geeft aan de Noordelijke opinievorming en/of economische ontwikkeling. De prijs is een initiatief van Stichting Noord-Nederland&, de organisator van de grootste nieuwjaarsreceptie in Noord-Nederland.

Presentatrice Janine Abbring ging deze avond in gesprek met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, directeur Leeuwarden 2018 Tjeerd van Bekkum en danser en ondernemer Mohamed Yusuf Boss.

Langmanprijs

Harrie Langman was als minister van groot belang voor Noord-Nederland. De Fries was als minister van Economische Zaken begin jaren zeventig van de vorige eeuw verantwoordelijk voor de steun aan de economisch zwakke regio’s Limburg en het Noorden. Hij gaf ook de aanzet tot de verhuizing van rijksdiensten naar de noordelijke regio. Later stond hij aan de basis van een miljardensteun voor het Noorden, de zogenoemde Langman-gelden.

De jury is door de gasten van de nieuwjaarsreceptie geïnspireerd met een groot aantal namen van personen en instanties die in aanmerking kwamen voor de prijs. De keuze is gemaakt door een jury onder voorzitterschap van Harrie Oosterman, burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf. De heren Langman en Oosterman kenden elkaar goed. Andere juryleden waren;

Sieger Dijkstra, ondernemer en voorzitter Stichting Noord-Nederland&

Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning in Drenthe

Dina Boonstra, directeur NDC Mediagroep

Stichting Noord-Nederland&

De Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland is een initiatief van Stichting Noord-Nederland&, een groep Noordelijke ondernemers. Stichting Noord-Nederland& streeft naar meer samenwerkingsverbanden binnen de drie Noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Volgend jaar wordt de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland gehouden op 9 januari 2019.