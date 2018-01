De bal rolt weer …. voorbeschouwing 13 januari 2018

Sneek- De laatste competitieronde voor de winterstop was er één die vooral door terrein- en weersomstandigheden werd beheerst. Zo werden de wedstrijden van Sneek Wit Zwart en Black Boys afgelast en verschenen alleen ONS Sneek, LSC 1890 en Waterpoort Boys op kunstgras binnen de lijnen. Waterpoort Boys nam op de valreep nog een punt uit Easterein mee, terwijl LSC 1890 een dag later geen spaan heel liet van Oerterp. ONS Sneek tenslotte wist in Ermelo de fraaie reeks van drie overwinningen op rij niet van een mooie slotepisode te voorzien en gaf in het laatste optreden voor de winterstop niet thuis. Komende zaterdag krijgen de oranjehemden de kans om zich voor dat magere optreden te revancheren, wanneer de competitie in de derde divisie wordt hervat met een thuiswedstrijd tegen Jong FC Groningen.

ONS Sneek – Jong FC Groningen

Zaterdag 13 januari 2018 – aanvang 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

ONS Sneek zette tot de laatste wedstrijd voor de winterstop een mooie serie neer. Daarmee creëerde de ploeg van trainer Chris de Wagt ruimte ten opzichte van de concurrentie. De nederlaag bij DVS ’33 Ermelo op de laatste speeldag voor de winterstop bij DVS ’33 Ermelo deed daar nauwelijks iets aan af. Van de ploegen onderin pakten alleen het met voortbestaan bedreigde Magreb ’90 en Capelle die dag een punt en die oogst zal zaterdag bij de hervatting van de competitie tegen Jong FC Groningen vooralsnog ook de doelstelling van de oranjehemden zijn.

Die bescheidenheid past bij de stand in de derde divisie, want daarin is ONS de nummer dertien en nemen de beloften van FC Groningen momenteel met 28 uit 15 achter het leidende duo Spakenburg en Jong Almere City FC de derde plaats in. Daarmee doet de formatie van oud Cambuur-trainer Alfons Arts die zich in de Zeister bossen op de tweede seizoenshelft voorbereidde en die met Michael Breij en Joël Donald twee gevaarlijke spitsen binnen de lijnen brengt, het beter dan vorig seizoen. Toen waren de resultaten over het geheel genomen wisselvallig en eindigde de ploeg uiteindelijk op een achtste plaats. Het verschil met ONS bedroeg dat seizoen vijf punten, maar voor hetzelfde geld was de squadra uit de Waterpoortstad toen in de eindstand boven de “Grunningers” geëindigd. Op de voorlaatste speeldag bevond ONS Sneek zich tegen Jong FC Groningen tot een kwartier voor tijd namelijk op de “Siegerstrasse”, doch in de slotfase liet men zich toen in een waar spektakelstuk alsnog de kaas van het brood eten.

De derde plaats die Jong FC Groningen momenteel inneemt, dankt de ploeg onder meer aan een serie van drie overwinningen op rij die in de weken voor de winterstop werd bijgeschreven. Daarnaast zetten de beloften in de eerste seizoenshelft in uitwedstrijden behoorlijke resultaten neer. Op vreemde bodem moest men alleen bij de hiervoor genoemde koplopers de punten achterlaten. In de resterende potjes “om utens” stapte de ploeg vier keer als winnaar van het veld, terwijl bij laagvlieger Spijkenisse een remise werd bijgeschreven. Het hoeft dan ook geen betoog, dat ONS met een sterke opponent te maken krijgt.

De vraag is, of Oranje zaterdag al klaar is voor een tegenstander van een dergelijk kaliber, vooral ook omdat men voor de voorbereiding op de tweede seizoenshelft amper een week de tijd had. In die dikke week speelde de ploeg overigens wel twee oefenwedstrijden. Afgelopen zaterdag werd in Epe dankzij doelpunten van Ale de Boer (2x), Jelle de Graaf, Patrick Amels en Arton Musliu vrij eenvoudig van FC Breukelen gewonnen (5-0), maar gisteren beleefde ONS in Leeuwarden tegen het eveneens in de eerste klasse uitkomende Blauw Wit ’34 met een 2-1 nederlaag (doelpunt: Genridge Prijor) een matige generale.

Met dat resultaat zou de hiervoor gestelde vraag eigenlijk ontkennend beantwoord moeten worden. Aan de andere kant was het met alle respect slechts een oefenduel op een doordeweekse dag, waarbij nagenoeg de complete selectie en een aantal “youngsters” aan keu kwam. Aan dat resultaat moet dan ook weer niet al teveel waarde worden gehecht. Wat dat betreft kan men zich op “South Park” beter vastklampen aan de confrontaties van vorig seizoen. Afgezien van de al gememoreerde slotfase bleek ONS toen het echt om de knikkers ging, beslist niet minder dan Jong FC Groningen. Daaruit kan men toch enige optimisme destilleren en bovendien is het ONS van nu toch een andere en betere ploeg dan in het begin van het seizoen. Dat alles maakt dat de bescheidenheid waarover hiervoor werd gerept, zaterdag misschien wel eens in de categorie “valse” zou kunnen thuishoren.

