Woef Side Story, Frans Bauer en Bram van der Vlugt in Theater Sneek

Sneek- Woef Side Story (8+) speelt zich af in de wonderlijke wereld van dogshows, hondenkapsalons en uitlaatstroken. De stoere straathond Toto en de bloedmooie rashond Marina zijn stapelverliefd op elkaar. Maar hun liefde mag niet bestaan in een wereld waarin iedereen in (honden)hokjes is ingedeeld en elk trapveldje moet worden opgeschoond. Er wordt nogal wat afgegromd in Woef Side Story: zwerfhonden en sjieke viervoeters vliegen elkaar voortdurend in de haren. Maar het gedrag van de baasjes is eigenlijk al net zo bij de beesten af. Zo wil mevrouw Schoonbroek een nette uitlaatplaats voor haar deur, tot ergernis van haar slonzige buurman Bob. En dan is er ook nog de valse dokter Prick met zijn gevaarlijke verdovingsspuit… Zal de liefde tussen Toto en Marina sterker zijn dan al het geblaf om hen heen?

Familievoorstelling // do 18 januari 2018 // 19.00 uur // € 22,00 volw., € 17,00 kinderen t/m 12 jaar // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Frans Bauer met Tour de France

Een avond met Frans Bauer is inmiddels, na meer dan 1000 succesvolle theatervoorstellingen, méér dan een aaneenschakeling van zijn enorme repertoire aan hits. De ongekend populaire moderne troubadour vermaakt het publiek op een manier zoals alleen hij dat kan. De feestelijke liedjes worden afgewisseld met zijn ondeugende humor, die in een populaire cabaret voorstelling niet zou misstaan. Strijk neer in het rode pluche en laat u meeslepen in een avond ongedwongen vermaak van Nederlandse bodem. Op veler verzoek terug in het theater “Frans Bauer – Tour de Frans”. Een fonkelnieuwe avondvullende live voorstelling, onder begeleiding van top orkest de Holland Showband en de beeldschone dames van The Dance Company.

Muziek // vr 19 januari 2018 // 20.15 uur // € 37,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Bram van der Vlugt, Nettie Blanken, e.a. met Mooi weer vandaag

In de tragikomedie Mooi weer vandaag van David Storey volgen we de gesprekken tussen vier mensen. Hun gesprekken gaan veelal over het weer en stokken voortdurend. Langzaamaan wordt duidelijk dat er met alle vier iets aan de hand is.

Bram van der Vlugt is een groot liefhebber van deze toneelklassieker. Het is al jaren zijn wens om dit stuk op het toneel te brengen. Van der Vlugt: ‘Wat dit toneelstuk voor mij zo aantrekkelijk maakt, is dat het op een poëtische en dramatische manier heel gewone tekortkomingen van de menselijke omgang laat zien. Het is geestig en ontroerend. De lach om dingen die eigenlijk té erg zijn, is uiteindelijk een lach van herkenning.’

Een tragikomedie gespeeld door fantastische acteurs.

Toneel // zo 21 januari 2018 // 14.30 uur // € 27,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

