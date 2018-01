Sneker Filmwinter van 18 t/m 21 januari

Sneek- De feestdagen zijn nog niet voorbij! Van 18 t/m 21 januari vindt de Sneker Filmwinter, het filmfestival, plaats. Lekker helemaal alleen in het donker onbeperkt naar films kijken. Tussendoor naar de foyer van CineSneek voor koffie met appelgebak, voor het speciale filmwinterbuffet naar De Walrus, en op zondagavond de bioscoop pas weer verlaten, een beetje moe maar voldaan.

Openingsfilm op 18 januari is de Nederlandse première van Darkest Hour, een film over Churchill die kort nadat hij premier is geworden moet kiezen; een vredesverdrag met de nazi’s of vechten voor vrijheid. De hoofdrolspeler Gary Oldman won nu al een Golden Globe voor zijn acteerprestatie. De film wordt zaterdagavond 20 januari herhaald.

Met een beetje slim plannen kunt u 14 van de meer dan 35 films zien. Bijvoorbeeld de film Loving Vincent, de eerste geschilderde animatiefilm ter wereld. Meer dan 125 kunstenaars schilderden in de stijl van Vincent van Gogh 65.000 frames voor de film. Of Wonder Wheel van Woody Allen, The Square, nu al een hit, of The big Sick, een zeer amusante romantische film. De film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri die de grote winnaar is geworden bij de uitreiking van de Golden Globes, met vier prijzen, onder meer die voor beste film in de categorie drama. Uit het programma van het Movies that Matter Film Festival een selectie, zoals City of Ghosts. Voor de kinderen hebben we Toen mijn vader een struik werd, voor de wat oudere kinderen de familiefilm Your Name. En natuurlijk Franstalige films; Louise en Hiver, Sage Femme en ‘l Amant Double.

RÛTE SÚDWEST – FILMREIZGJE TROCH DE TIID. Naast het reguliere programma is er in het kader van Fryslân 2018 een speciale programmalijn. Speciaal voor de Filmwinter zijn er door het Fries Film Archief films samengesteld uit historische filmbeelden: Sneek, een filmische stad, Een eeuw Bolsward op de film, Tour de Súdwest et Gaasterlân en Kustroute Súdwest. 19, 20 en 21 januari worden deze films vertoond. Zie voor meer informatie voor het hele programma de website www.snekerfilmwinter.nl