Talentvolle dansers Atrium repeteren voor opening LF2018

Sneek- Ananazz XL en een groep talentvolle dansers van Kunstencentrum Atrium hebben afgelopen donderdag en vrijdag keihard gerepeteerd aan de promotievoorstelling “A wintertale at the Watergate”. Op zaterdag 27 januari spelen zij deze korte voorstelling tijdens de officiële opening van Leeuwarden-Fryslân 2018 in de Prinsentuin in Leeuwarden. “A wintertale at the Watergate” is een dansvoorstelling met livemuziek.

De muziek is een mix van eigen stukken van bandleden en docent Kees Romers aangevuld met arrangementen van een aantal bestaande nummers. De choreografieën zijn gemaakt door dansdocente Afke Brenninkmeijer. De voorstelling is bedoeld als opwarmer van At the Watergate Festival. Kom het zelf zien op 27 januari tussen 19.00-21.00 uur in de Prinsentuin. Lokaal 55 uit Sneek zorgt voor een kleine verrassing aan het einde van elke voorstelling.