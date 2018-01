Kansenfonds weer open voor projecten voor kansarmen 

Leeuwarden- Instellingen met een goed project om kansarme mensen te helpen, maken weer kans op een bijdrage uit het provinciale Kansenfonds. Van 15 februari tot en met 31 maart 2018 kunnen zij weer een subsidieaanvraag indienen.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moeten de projecten bijdragen aan het creëren van kansen voor mensen om weer mee te doen in de maatschappij. Er is in totaal €1.000.000,- beschikbaar. Het is de vierde keer dat de provincie Fryslân het Kansenfonds openstelt. De laatste openstelling leverde dertien aanvragen op. In januari buigt de beoordelingscommissie zich daarover. In de eerste twee rondes leverde het Kansenfonds elf gehonoreerde projecten op. Die projecten richtten zich onder meer op de integratie van vluchtelingen en de participatie van kinderen uit arme gezinnen.

Goede projecten

Gedeputeerde Michiel Schrier ziet dat er steeds betere projecten komen. “De uitdaging is de goede projecten te ontdekken. Initiatiefnemers moeten ons weten te vinden, maar wij zoeken zelf ook naar mooie initiatieven. In oktober hadden we daar een werkconferentie voor. Dat heeft absoluut vruchten afgeworpen. Ik hoop dat er bij de dertien aanvragen die we nu hebben, een paar mooie parels zitten.”

Schrier noemt het Kansenfonds een belangrijk instrument van het huidige College van GS om sociaal iets te kunnen betekenen. “Onze rol op het sociale vlak is beperkt, die verantwoordelijkheden liggen vooral bij gemeenten en het Rijk. Met het Kansenfonds stimuleren wij dat iedereen in Fryslân mee kan doen in de maatschappij. Dat is voor ons een belangrijke waarde.”

Meer informatie over het aanvragen van een Kansenfondssubsidie staat op www.fryslan.frl/kansenfonds.