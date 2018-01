Sneker korfballers verliezen bij herstart competitie

Sneek- Nu alle feestdagen weer voorbij waren, begon afgelopen zaterdag de competitie weer. Vandaag stond DOS Kampen/Veltman op het programma, de koploper in deze poule. Het zou een harde en fysieke wedstrijd worden en De Waterpoort zou alles op alles moeten zetten, om kans te kunnen maken op twee punten. Om ongeveer half 9 liet de scheidsrechter het spel starten.

De Waterpoort schoot uit de startblokken en al snel stond het 4-1 voor de Snekers, door een goal van onder andere Allard Huitema. DOS Kampen wist snel te antwoorden en nam vanaf dat moment de regie in handen. zowel over de dames als over de heren werd gescoord en zo zag De Waterpoort dat het verschil op drie werd gezet. De Waterpoort speelde zeker niet onaardig, maar kon moeilijk meekomen in het snelle en fysieke spel van het team uit Kampen. Nadat DOS Kampen het verschil verder had uitgebreid, was het De Waterpoort die toch nog een paar goals maakte en zo de ruststand op 9-15 zette.

In de tweede helft probeerde De Waterpoort er alles aan te doen om terug te komen, maar het leek alsof niets meer lukte. De wedstrijd werd steeds fysieker en er lagen regelmatig spelers op de grond. De scheidsrechter moest er met z’n neus bovenop staan en probeerde alles zo goed mogelijk in toom te houden. Helaas voor De Waterpoort werkte dit een aantal keren tegen hen en zo werden er heel wat strafworpen en vrije ballen gegeven. De Waterpoort probeerde aan te haken, maar het leek alsof niet meer lukte. DOS Kampen bleef maar scoren en De Waterpoort had hier geen antwoord op. De scheidsrechter floot af bij een stand van 13-27

De Waterpoort heeft gestreden voor wat het waard was, maar had helaas niks in te brengen tegen de titelkandidaat uit Kampen. Volgende week zal De Waterpoort aantreden tegen Apollo uit Heerhugowaard. De Snekers zullen proberen twee punten te gaan pakken. De wedstrijd zal om 19:30 beginnen in Sneek. Kom vooral kijken en aanmoedigen om zo De Waterpoort naar de overwinning te juichen.

Bron: kv De Waterpoort