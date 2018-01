Brothers in Arms (Dire Straits) en CCR Tribute in Theater Sneek

Erwin Nyhoff, Marcel de Groot en band met Dire Straits’ Brothers in Arms – Legendary Albums Live

‘Brothers in Arms’ van Dire Straits is één van de best verkochte albums ooit! Alleen op deze plaat al zes wereldhits (o.a. Brothers in Arms, Money for Nothing, Walk of Life , Why Worry) met onovertroffen noteringen in de mondiale hitlijsten. Beleef de muziek, geniet van de kleedkamerverhalen en leer de kneepjes van het vak van deze ‘Sultans of Swing‘, uitgevoerd door een bevlogen Erwin Nyhoff (Pink Pop, Voice of Holland, In the Footprints of Springsteen), meestergitarist Marcel de Groot plus een vier-koppige band. Na Stevie Wonders ‘Songs In The Key of Life’ een uitverkochte 3JS tournee met ‘The Joshua Tree’ van U2 is dit alweer de derde Legendary Albums Live theaterproductie. Dire Straits’ ‘Bro-thers in Arms’ het complete album live en daarnaast natuurlijk ook hun andere grote hits in een prachtig theatraal plaatje met bijzondere aandacht voor het geluid. Dus ook met ogen dicht genieten.



Muziek // do 11 januari 2018 // 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

The Fortunate Sons (USA) met A Tribute to Creedence Clearwater Revival

Eind jaren zestig was Creedence Clearwater Revival één van de populairste rockgroepen wereldwijd met hits als: Bad Moon Rising, Proud Mary en Down On The Corner. De Amerikaanse band The Fortunate Sons brengt een zeer authentiek eerbetoon aan het legendarische C.C.R. Een echte trip down Memory Lane.

Bij Theater Sneek/Bolwerkproducties beleef je een Podiumconcert in de theaterzaal. Met na afloop een afterparty in Bolwerk-sfeer, maar dan in de foyer!

Muziek // vr 12 januari 2018 // 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

foto : Mariah Karson (The Fortunate Sons)