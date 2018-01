Schrijfster Anna Enquist vervangt Alex Boogers bij de LAS

Sneek- Op woensdag 24 januari a.s. ontvangt de stichting LAS de schrijfster en dichteres Anna Enquist. Zij vervangt de eerder aangekondigde schrijver Alex Boogers, die om gezondheidsreden niet kan komen. Enquist geniet ook bekendheid als pianiste en psychoanalytica. De bijeenkomst vindt plaats in de bovenzaal van de Rabobank Sneek, Martiniplein 1 te Sneek, aanvang 20.15 uur.

De drie kernwoorden in het leven van Anna Enquist (Amsterdam 1945) zijn: muziek, psychoanalyse en literatuur. De als Christa Broer geboren Enquist groeide op in Delft en studeerde klinische psychologie in Leiden; vervolgens studeerde ze piano en cello aan het Haags conservatorium. Daarna doceerde ze psychologie in Amsterdam en begon begin jaren 80 aan een gespecialiseerde opleiding psychoanalyse. In 1987 begon ze haar werk als psychoanalytica en stopte ze met haar muzikale carrière. Tegelijkertijd begon ze gedichten te schrijven. Broer trouwde met de Zweedse cellist Bengt Widlund, met wie ze twee kinderen kreeg. Hun leven kreeg in 2001 een dramatische wending toen hun 27-jarige dochter Margit op de Dam te Amsterdam om het leven bij een verkeersongeluk, toen zij op haar fiets werd overreden door een rechtsafdraaiende vrachtwagen.

Onder het pseudoniem Anna Enquist debuteerde zij in 1991 met haar eerste dichtbundel: Soldatenliederen. Haar eerste roman Het meesterstuk (1994), is geschreven op het stramien van de opera Don Giovanni van Mozart. Het boek kwam in de boeken-toptien en werd bekroond met de Debutantenprijs. Hierna volgde een rijk oeuvre aan gedichtenbundels en romans, eveneens rijkelijk bekroond met literaire prijzen, waaronder de P.C. Hooft-prijs. De beide ambities uit haar leven, muziek en de psychoanalyse, zijn regelmatig terug te vinden in haar werk.

De laatste roman van Anna Enquist is Kwartet (2014). Deze is gesitueerd in een nabije toekomst, waarin de maatschappij en de cultuur verkeren in een vergaande staat van verval. Vier leden van een strijkorkest proberen aan de duisternis van hun tijd en hun verleden te ontsnappen door samen te musiceren.

Bezoekers worden verzocht vooraf te reserveren. Dat kan bij voorkeur via www.stichtinglas.nl of via de informatiebalie van Boekhandel Van der Velde. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.