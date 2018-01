Under de Toer-projecten is van start: Verzamel ze allemaal!  

Sneek- Het openingsweekend van Culturele Hoofdstad 2018 vindt op 26 en 27 januari plaats, maar in IJlst konden ze zo lang niet wachten. Tussen 1 januari en 6 januari worden daar al voorstellingen gespeeld. Niet gek ook; de voorstelling heet ‘De Frijtinker’, types die altijd een beetje eigenwijs zijn. Het is het eerste project van Under de Toer. Wie álle 32 projecten bezoekt, maakt kans op een unieke prijs.

Under de Toer

Gedurende heel 2018 zullen er op 32 plekken in Friesland verhalen in en om kerktorens verteld worden, ieder op hun eigen, unieke manier. Zo wordt vanaf eind januari het verhaal van Marijke Muoi verteld – het tweede project van de reeks. Het is ervaringstheater, waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. Het derde project is wéér wat anders: een houtsnijfestival in Mantgum: ‘De man dy’t hout dûnsje liet’. Aan wie ál deze verhalen verzamelt, reikt Under de Toer een prijs uit.

Prijsvraag

Under de Toer heeft aangekondigd de echte verhalenverzamelaars te belonen met een gratis Under de Toer-jaar en eeuwige roem. Eeuwige roem, in wat voor vorm? Artistiek leider en medebedenker van het project Jos Thie wil nog niet te veel prijsgeven, maar er is een plan om de legacy van Under de Toer vast te leggen, en dus ook deze verhalenverzamelaars te eren.

Thie raadt iedereen aan om mee te doen aan deze prijsvraag. “Het gaat natuurlijk niet alleen om het winnen, maar juist om de verhalen en hoe die verteld worden. Ieder project heeft iets unieks, of dat nou de ervaring is, de vorm óf de mensen die eraan meewerken. Lokale kunstenaars die samenwerken met de mienskip, of die vanuit overal in Europa naar Friesland komen, zoals tijdens ‘Fertellendeweis’ in Tytsjerk. Het zijn allemaal verhalen die je bijblijven. Verhalen die wílt verzamelen.”

Meer informatie over de prijsvraag en alle projecten is te vinden op www.underdetoer.nl. De Frijtinker speelt van 1 tot en met 6 januari in IJlst. Kijk voor kaarten en meer informatie op www.muziektheaterijlst.nl.