Een timmermansbriefje bijna 53 jaar later…

Sneek- Marianne Poelman en Douwe Zijlstra hebben een huis in de Stationsstraat in Sneek gekocht. Vanmorgen waren we druk bezig met klussen schrijft Poelman, kersvers PvdA-raadslid in de gemeente SWF, op haar FB-pagina:

“Niet te geloven. Vandaag weer druk aan de klus in de Stationsstraat. Bij het verwijderen vd binnenmuren treffen we dit aan.

Een handtekening en een briefje achter het hout van ene Jopie Zijlstra. Timmerman bij H Doevendans getekend op 11 maart 1965. Blijkt het daadwerkelijk van Douwe z’n vader te zijn!! Bijna 53 jaar na dato… toeval bestaat maar dit is toch wel heel bijzonder!”

GrootSneek plaatst graag small news op de site en hebben uiteraard om toestemming gevraagd om dit opvallende nieuws te mogen plaatsen.

Marianne appte vervolgens: “Wij zitten nog vol ongeloof naar het briefje te staren. Wisten gelijk, dit kon wel van hem zijn gezien de grappen. Staat bv bij, al dagen vorst in maart…” Nadat we Marianne er op gewezen hadden dat het weer van die dag gemakkelijk te achterhalen is op weerverleden.nl moest zij bekennen dat Zijlstra sr. helemaal geen grapje had gemaakt! Het was in maart 1965 behoorlijk koud!

Omdat vader Zijlstra nog leeft werd uiteraard even contact met hem opgenomen door zoon Douwe.

“Hij is al oud en wist het zich ook nu pas te herinneren. Zei gelijk, dat hekje voor wel even oppassen hoor want dat is hardhout en dat heb ik meters diep in de grond gezet…”