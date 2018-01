Martin Hendriks bij Boekhandel Van der Velde

Sneek- Op woensdag 10 januari komt de uit Sneek afkomstige schrijver en journalist Martin Hendriksma voor een lezing over zijn boek ‘De Rijn’ naar Van der Velde Boeken.

Martin Hendriksma schreef in 2008 zijn eerste roman ‘Familievlees’, over de opkomst en ondergang van een Drentse worstfabriek. In 2013 oogstte Hendriksma veel succes met ‘De Lutine’, een spannend boek over de raadsels rond het in 1799 bij Terschelling gezonken Britse goudschip. Theatergezelschap Orkater speelde een bewerking van dit boek in 2015 en 2016 op Oerol.

En nu dus ‘De Rijn – biografie van een rivier’: Hendriksma trok van de Rijnbron bij de Zwitserse Gotthardpas naar de monding in de Noordzee, op zoek naar bijzondere verhalen over deze tot de verbeelding sprekende rivier. Het resultaat is een prachtig boek, over Rijnschippers, wijnboeren, schrijvers, schilders, dijkbewoners, hoteleigenaren, soldaten en een Rijnzwemmer. Samen vertellen ze het levensverhaal van de rivier die de geschiedenis van landen, steden en mensen sinds de Romeinen bepaalt.

Wie: Martin Hendriksma

Waar: Van der Velde Boeken, Kruizebroederstraat 36, Sneek

Wanneer: woensdag 10 januari 2018, 20.00 uur

Toegang € 5.00 – Reserveren gewenst