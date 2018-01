Ernst Langhout zondagmiddagconcert Goënga

Sneek- Na vele omzwervingen over de wereld met optredens op internationale festivals komt Ernst Langhout zondagmiddag 21 januari een concert geven bij hem “om de hoek” in het kerkje van Goënga. Ernst (Oudkerk 1956) wonend op zijn boerderij in Gauw, duikt voor het eerst op in de analen van de popgeschiedenis als hij in Sneek de akoustische folkgroup Haggis opricht en daarmee hij een tournee door Schotland maakt. Onder invloed van de Britse punkgolf richtte hij later de groep The Visiter op, die als de aartsvaders van de zogenaamde Friese Bries worden gezien. In de negentiger jaren nam hij diverse jonge Friese bands op sleeptouw tijdens verschillende Oost-Europese tournees en later trad hij met zijn nieuwe groep The Weekend At Waikiki op tijdens pop festivals in een tiental Russische steden.

Hij bleef zich echter niet op het Oostblok richten. Zo speelde hij in Austin (Texas) zijn eigen nummers tijdens het jaarlijkse South by Southwest Music festival (SXSW). Na een aantal Engels talige albums ging hij over op zijn moederstaal en in 2004 en 2005 verschenen, bijgestaan door Johan Keus twee albums met door Harmen Wind in het Fries vertaalde klassiekers van Bob Dylan. Met Johan Keus nam hij daarna als uiting van zijn veelzijdige muzikaliteit Ierse folkssongs op voor het album The Irish Kitchen Table Tape. Aanstaande zondag middag geeft hij dicht bij huis het eerste concert van dit nieuwe jaar. Een ieder is al of niet behept met jeugdsentiment hiervoor uitgenodigd.

Datum: 21 januari aanvang 15:00 uur.Toegang: gratis met na afloop het “ponkje” en “Meet and Greet” in de Kosterij