Silvesterloop prooi voor Kroese en Kruis

Poppenwier- De traditionele Silvesterloop is dit jaar een prooi geworden voor Klaas Kroese uit Scharnegoutum en Ylona Kruis uit Heeg. Kroese won de 20,3 kilometer lange tocht bij de heren en Ylona Kruis was de snelste dame over de ruim 20 kilometers. zondag als eerste over de finish gekomen bij de Silvesterloop in Poppenwier. Kroese klokte in 1.27.40 en Ylona Kruis deed dat na 1.33.30.

Bij de 10 kilometer dames ging Ytsje Talsma uit Hilaard als eerste over de finish in 47.16. Bij de heren op dezelfde afstand won Sneker Rutger Kuipers met een tijd van 41.15.

Samantha Hettinga uit IJlst won de 5 km in 23.52. Bij de heren kwam Reinier Hetzert uit Hardergarijp in 19.30 als eerste over de finish.

Fotoarchief: Ylona Kruis