Fit20 opent deur op Grootzand nummer 60

Sneek- Vandaag heeft fit20 de deuren in het pand op het Grootzand 60, te Sneek geopend. Eigenaar en personal trainer Wilko Riezebos heet iedereen van harte welkom voor een gratis proeftraining. Riezebos heeft in januari 2016 in Heerenveen de 58e vestiging van fit 20 geopend. Nu 2 jaar later opent hij alweer de 118e fit 20 studio, waarmee hij nu 2 vestigingen aanstuurt.

Fit20 is een landelijk concept waarbij, in twintig minuten en in slow motion, alle belangrijke spiergroepen in het lichaam worden getraind op zes verschillende apparaten. Dit gebeurt altijd onder leiding van een personal trainer. Trainen doe je individueel of met een partner. Je traint één keer in de week 20 minuten zeer intensief. De training is in een airco gekoelde ruimte, hierdoor zweet je niet en kan je dit in je gewone kleding doen.

Fit20 is voor iedereen van 18 tot 85 jaar. Specifiek worden mensen uitgenodigd met een zittend beroep die last hebben van hun (onder)rug. Door de fit20 training wordt je lichaam sterker en verbetert je houding, waardoor je rugklachten zullen verdwijnen. Dit ervaren veel klanten die nu al wekelijks trainen in de vestiging in Heerenveen. De personal trainer stelt de apparaten in en begeleid je zodat je een goede houding hebt tijdens de training. Binnen drie maanden is er al een meetbaar resultaat.

In Nederland zijn inmiddels 118 fit20 studio’s gevestigd en trainen er meer dan 12.000 mensen per week bij fit20. Ook zijn er al meer dan 10 in-house vestigingen, waar het personeel onder werktijd kan trainen om zo het ziekteverzuim terug te brengen. Fit20 heeft o.a. in-house vestigingen bij al de distributiecentra van Albert Heijn, op het hoofdkantoor van Siemens, Randstad en Robeco.

Kijk op www.fit20.nl voor meer informatie.