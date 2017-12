Katrein onder de lakens bij Sterk & sVeer op Grootzand Sneek

Sneek – Piety van der Veer, eigenaar van twee winkels, Katrein in de Scharnestraat en Sterk & sVeer op het Grootzand in Sneek, verhuist de ‘winkel in hebbedingen’ Katrein, waar zij negen jaar geleden begon als ondernemer, op 1 februari 2018 naar het Grootzand. Met een lach en een traan zoals ze zelf zegt. Naar Sterk & sVeer, waar zij voldoende vierkante meters heeft om het assortiment van Katrein tot zijn recht te laten komen.

“Dat betekent niet dat Katrein verdwijnt” , vertelt ze. “Integendeel. Katrein zit in mijn hart, in iedere vezel van mij als ondernemer en in mij…Piety! Met de jaren werd de dunne lijn tussen Piety en Katrein kleiner en kleiner, er zijn mensen die kennen me alleen als Katrein. Ik ben Katrein! Trots en vol verbazing terugkijkend op bijna 9 prachtige jaren! Meer dan een geluksgevoel, dankbaar voor dit prachtige begin van mijn ondernemerschap, waarin het nu tijd is voor de volgende stap! Het vormen van mijn topteam de afgelopen jaren heeft me de durf en moed gegeven om de Scharnestraat achter me te laten. Tijd voor ontwikkeling en prachtige nieuwe plannen met mijn mooie stoere dappere gekke team!”

“Met een lach en een traan laat ik de Scharnestraat los. Wat een tropenjaren heb ik beleefd in de mooiste straat van Sneek. Vriendschappen zijn er ontstaan, samenwerkingen waarvan iedere ondernemer droomt, het oprecht gunnen van mekaars handel…het was en is er allemaal. 1 februari draaien we de sleutel van de Scharnestraat 11 nog 1 keer om, op slot, op naar nieuwe plannen, nieuwe tijden! Het gehele assortiment en veel meer vind je vanaf dan terug in Sterk & sVeer 2.0 .”