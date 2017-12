Durk en Siemy Douma zetten er een punt achter

Wommels – Na 38 jaar het gezicht van de horeca in Wommels te zijn geweest hebben Durk en Siemy Douma tijdens een drukbezochte afscheidsreceptie een punt achter hun horecacarrière in het Wommelser Dielshûs gezet.

Durk startte in de 70er jaren zijn horecacarrière als veel gevraagd ambulant kelner en Siemy was werkzaam als directie-assistent in verschillende hotels. Vanaf 1 februari 1981 werden ze eigenaar van café-rest./indoorgolfbaan It Reade Hynder. In 1984 werd ook het pand er tegenover aangekocht als snackbar/café It Fôltsje. Beide bedrijven zijn verkocht in het jaar 2000. In 1997 werden ze eveneens mede-exploitant van hotel Hid Hero Hiem en restaurant Het Weeshuys in Bolsward tot 2006.