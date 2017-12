Portefeuilleverdeling College SWF

Sneek- De portefeuilleverdeling van het college van B & W, van de gemeente SWF ziet er als volgt uit: Burgemeester, waarnemend burgemeester Magda Berndsen: Algemeen bestuur; Bestuurlijke samenwerking; Openbare orde en veiligheid. Brandweer Rampenbestrijding;Communicatie;Burgerzaken.

Wethouder Maarten Offinga

Financiën; Economische Zaken, incl. Landbouw; Kernenbeleid, incl.dorpshuizen; Ontwikkelagenda (strategie) en Gebiedsagenda ZWH; Agenda IJsselmeerkust.

Maarten Offinga (1963) woont in Workum. Hij is al wethouder van Súdwest-Fryslân sinds de start van de gemeente op 1 januari 2011.

Daarvoor was hij tien jaar zelfstandig ondernemer (Legyon, Aquario Watermanagement). In de periode 1993-2000 was hij directeur gemeentewerken van de voormalige gemeente Nijefurd, waarvan hij ook een jaar (1997-1998) interim-gemeentesecretaris was.

Wethouder Gea Akkerman-Wielenga

Ruimtelijke ontwikkelingen en Omgevingswet incl. grondexploitatie; Agenda Sneek-Bolsward; Zorg/Wmo, incl. Welzijn/Vrijwilligers en incl. Gebiedsteam;Sport.

Gea Akkerman (1972) woont in Sneek. Ook zij is al wethouder vanaf het ontstaan van Súdwest-Fryslân. Daarvoor was ze – van november 2009 tot eind 2010 – raadslid voor het CDA in de voormalige gemeente Sneek. Voor haar wethouderschap werkte ze ruim drie jaar als projectmanager voor woningstichting De Wieren in Sneek (2007-2010) en was ze zes jaar beleidsmedewerker grondzaken bij de voormalige gemeente Skarsterlân.

Wethouder Stella van Gent

Arbeidsparticipatie en Sociale zaken; Cultuur en kunst incl. erfgoed en incl. HCW; Onderwijs incl. doordecentralisatie; Wonen incl. programma wonen.

Stella van Gent (1971) woont in Sneek. Ze werd tijdens deze bestuursperiode (2014-2018) wethouder, in juli 2015, als opvolger van Sjoerd Tolsma. Daarvoor werkte ze drie jaar als sectormanager jeugd, onderwijs en cultuur voor de gemeente Leeuwarden (2012-2015). Voor die gemeente was ze ook senior adviseur cultuur en projectleider culturele omvorming. In de periode 2002-2008 was ze raadslid in de voormalige gemeente Sneek.

Wethouder Mark de Man

Toerisme en Recreatie; Verkeer en Vervoer; Kapitaalgoederen incl. vastgoed, incl. huisvesting buitendienst; Jeugd en Jeugdzorg;Handhaving.

Mark de Man (1987) woont Easterwierrum. De Man was tot voor kort fractievoorzitter van de VVD in Littenseradiel. In het dagelijks leven is De Man advocaat. De afgelopen jaren heeft hij gewerkt in een praktijk in Bolsward. Daarvóór werkte hij bij de gemeente Menameradiel als jurist.

Wethouder Erik Faber

Duurzaamheid incl. afval, waterbeheer en riolering; Bedrijfsvoering & Dienstverlening, inc. Centrale Huisvesting, incl. Digitalisering; Vernieuwing Lokale Democratie (bestuurlijke vernieuwing); Agenda Ut de Mienskip.

Erik Faber (1961) woont in Sneek. Faber was tot voor kort Programmamanager Wonen bij de gemeente Emmen. Daarvoor heeft hij – onder meer voor de gemeente Enschede – veel gedaan op het gebied van Lean, het geven van trainingen en het verzorgen van opleidingen.