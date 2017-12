Sneek-Vanmorgen waren er nog opklaringen en was het eerste uur nog hier en daar glad door bevriezing. De bewolking nam vanuit het westen weer toe. Vanmiddag volgt neerslag. Neerslag welke in de vorm van (natte) sneeuw en regen gaat vallen. We hebben dan ook een waterkoude dag, ook mede door de wind die gaat toenemen uit het zuid tot zuidoosten. Deze wordt matig tot krachtig. De temperatuur vandaag niet veel hoger dan 3 a 4 graden, in neerslag lager.

Komende avond eerst nog regen/sneeuw, daarna volgt een droge periode. De wind draait naar het zuidwesten, minimumtemperatuur 2 graden.

Morgen hebben we met regen te maken, pas later in de middag wordt het droger, kans op een bui blijft. De zuidwestenwind die stevig is, neemt zachte lucht met haar mee en zo zien we de temperatuur stijgen naar een 8 a 9 graden later op de dag.

Oudejaarsdag hebben we in de morgen opnieuw te doen met nattigheid, in de middag volgt een droge periode. Er staat eerst een stevige wind uit het zuidwesten, op het Sneekermeer krachtig tot hard. In de namiddag/avond neemt ze gas terug. In de avond en nacht naar nieuwjaar is het meest bewolkt en valt er af en toe een bui. Het is een zachte dag, overdag 12 graden, in de nacht naar maandag 6 graden. Nieuwjaarsdag vallen er enkele buien, meest bewolkt bij een westelijke wind die matig tot vrij krachtig is. De temperatuur die dag 7 graden.