Maarten Offinga: ‘Collegevorming verliep ‘erg soepel en gemakkelijk’

Sneek- Volgens Maarten Offinga (CDA) is de collegevorming van de gemeente SWF sinds 8 december uitstekend verlopen. “Wat opgevallen is, tenminste zo heb ik het beleefd, is dat de onderhandelingen ‘heel erg soepel en gemakkelijk verlopen zijn’. Dat vertelde Offinga vanmiddag tijdens de persconferentie waar het beoogde vijftal wethouders van de gemeente is gepresenteerd. “Er is erg veel gelachen, er is goed gediscussieerd”, deelde Offinga verder mee. “Er zijn nooit zware momenten geweest. Aan het eind van de dag konden we op een goede manier met duidelijke standpunten afronden.”

Nadat op 8 december een start werd gemaakt met de besprekingen hebben de beoogde wethouders elke middag vergaderd, ook op de zaterdagen. Voor de kerstdagen kon het vijftal, Offinga, Akkerman, Van Gent, De Man en Faber, tot een afronding komen en hebben ze hun bevindingen mede gedeeld aan de fractievoorzitters.

Op de foto: Maarten Offinga met z’n collega CDA-wethouder Gea Akkerman, na afloop van de verkiezingen op 22 november j.l.

Tijdens die avond werd al duidelijk dat FNP-wethouder Durk Stoker niet zou terugkeren in het nieuwe college. Opvallend omdat de FNP haar aantal zetels van vijf wel behield. Nieuwkomers in het college, de VVD en Groen Links wonnen wel op 22 november, maar met respectievelijk 4 en 3 zetels zijn ze nog altijd kleiner dan de FNP. “It hat in keuze west, en oars kin ik der net wat fan meitsje”, zo zei FNP’er Jelle Sipke Gerbrandy vanmiddag. “En wij gean fansels net op’e knibbels lizzen om mei te dwaan oan in kolleezje!” Gerbrandy keert niet terug in de raad van SWF: “Ik wol myn enerzjy oan oare saken jaan…”