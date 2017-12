Vochtige maar onvergetelijke Sneek op’e Strún

Sneek – Zo’n 3000 wandelaars, ‘diehards’, tot de tanden gewapend tegen de kou en regen, namen woensdagavond deel aan de vierde editie van Sneek Op’e Strún. Er waren opvallend weinig thuisblijvers en achteraf mogen die weinige thuisblijvers spijt hebben dat ze deze vierde editie hebben gemist, want de regen en kou vielen mee en de vele culturele hoogtepunten op de bijna acht kilometer lange route maakten van deze editie eentje voor ‘in de boeken’.

De Rotary Sneek heeft een duidelijke professionaliseringsslag doorgemaakt met Sneek Op’e Strún 2017, want niet alleen was alles tot in de puntjes geregeld, zoals we overigens van ze zijn gewend, maar de optredens waren van hoog niveau en de route kende een groot aantal verrassingen.

Samenvatting Route

Een beknopte samenvatting van de route: De start vond plaats in de Veemarkthal. Vanaf 19:00 uur werd er elke minuut een ploeg van een kleine 100 mensen op pad gestuurd, zodat om 19:30 scherp de wandelaars ‘en route’ waren. De tocht voerde de lopers langs en door Jongeneel Hout en de Brandweerkazerne aan de van Giffenstraat, door de Arriva remise waar Jong Advendo een optreden verzorgde, over het Spoordok waar vuurkunstenaars hun kunsten ten beste gaven, langs een prachtig War of the World tafereel aan de Hemweg, door het Antonius Ziekenhuis, ROC De Friese Poort, Donkergroen hoveniers (spoken), de Volkstuinen waar een 7 meter hoge Buddha ‘zen’ stond te zijn, via flyboarders in de Kerkgracht, een steigerconstructie langs de nieuwe raadszaal die vrijdag wordt opgeleverd aan de gemeente SWF, uiteindelijk naar het sluitstuk van de wandeling, een spectaculaire lasershow in de Martinikerk. Waarna ook de binnenkant van de wandelaars werd bevochtigd, maar dit keer met geestrijk vocht in de Walrus.

Het beoogde goede doel van de Rotary activiteiten 2017 is een nieuwe materiaalwagen voor Advendo Sneek. Ook de voedselbank Sneek had niet te klagen over goede gaven, al dan niet afkomstig uit de kerstpakketten van de lopers.

Bijgaand een paar foto’s van de tocht. De rest wordt in de loop van de dag op Facebook van GrootSneek geplaatst.

Onderstaand een kort YouTube filmpje van het Flyboard optreden bij het Bolwerk en de lasershow in de Martinikerk.