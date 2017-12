Sneker Weerman: Enkele buien

Oud drogist Bilthovenaar Jaap Teeuw heeft wat met de beroemde film “Once upon a time in the West”. Daarnaast bouwt hij al meer dan 25 jaar modelbanen. Het resultaat is een 3,5 meter brede baan met het thema van de film. Verbluffend echt en met details uit de film waar een trein rijdt. De baan is nu te zien in ons museum.

De modelbouwer uit Bilthoven is al meer dan 25 jaar bezig met z’n grote hobby en wilde geen standaard baan met een berg en een boompje. ,,Ik begon met een oud Amerikaans stoomlocje, waaromheen ik woestijn bouwde. Van het één kwam het ander. Ik kocht de DVD van de film en ben verder gaan bouwen. De meeste gebouwen zijn fantasiegebouwen. De windmolen en het waterreservoir zijn levensecht,” aldus Teeuw.

“Toen ik bezig was, wilde ik ook de muziek uit de film laten horen. Er zitten vier verborgen versterkertjes in het tafereel, die de muziek van Ennio Morricone vanaf een iPad continu laten horen. Deze baan geeft een beeld van een tijd dat er nog geen verlichting en automatische wissels waren. Veel techniek valt daarom weg, daarom heb ik andere dingen toegevoegd: zo hoor je de piepjes van de windmolen en het stoomgeluid en fluiten van de loc.”

Te zien zijn drie scènes uit de film: de scène van de broer die wordt opgehangen met daarbij de harmonicaman; de beginscène van de terugkeer van de harmonicaman op het station met de houten bielzen en het vuurgevecht en tot slot de scène van de aanleg van de rails voor de farm van Mac Bain.