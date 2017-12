Sneker Nieuwjaarsfeest en Hillbilly Moonshiners in Bolwerk Sneek

Sneek – Het nieuwe Bolwerk jaar gaat van start met de tweede editie van Het Sneker Nieuwjaarsfeest. Een groots feest met dit jaar Bounty Hunters ft. Johannes Rypma, Frerik de Swetser en FeestDJ Maarten! Elke bezoeker ontvangt bovendien een gratis consumptie.

Bounty Hunters is een trio met Johannes Rypma op basgitaar en lead vocal, Hille de Jong op gitaar en Robin Lammers op drums. Dit energieke, enerverende trio treedt avondvullend op. Na zijn uitstapje als finalist bij The Voice is Johannes Rypma weer ‘back to basic’. Frerik de Swetser is in Friesland inmiddels een bekende verschijning. Dit natuurlijk dankzij het grote succes van zijn mega-hit “Iderien wurdt bekend behalve ik”. Frerik wist als outsider in 2016 met dit nummer de derde plaats van de Fryske Top 100 te halen. In no time is de clip al rond de 50.000 keer bekeken op youtube. Dankzij het succes van het nummer is Frerik inmiddels overal een graag geziene gast.

Feest DJ Maarten is een van de beste Nederlandse entertainers. Deze knotsgekke diskjockey schuwt geen enkel middel om de tent op zijn kop te zetten. Tijdens een show draait Maarten niet alleen plaatjes, maar zingt hij ook de sterren van de hemel. Maffe verkleedpartijen, gekke attributen, foute videoclips in combinatie met de geniale vondsten van Maarten zorgen ervoor dat je het niet droog weet te houden. Een kolderieke show waar de vonken van af spatten.

The Hillbilly Moonshiners

De Nederlandse band The Hillbilly Moonshiners komt met haar tribute aan de Britse groep heel dichtbij de zo geroemde sound van Mumford and Sons. Tijdens een negentig minuten durende show komen de bekendste songs van de albums ‘Sigh No More’, ‘Babel’ en ‘Wilder Minds’ voorbij, afgewisseld met bekende songs die Mumford and Sons zelf ook live ten gehore brengt! The Hillbilly Moonshiners stonden eerder al op festivals als Sziget, Dauwpop, Bevrijdingsfestival Limburg en Dicky Woodstock. Ze hadden airplay op NPO Radio 2 en NPO 3FM en speelden de afgelopen twee jaar meer dan tweehonderd shows in popzalen als Muziekcentrum de Bosuil (Weert), Mezz (Breda), Luxor Live (Arnhem) en Grenswerk (Venlo).

Vrij 5 JAN 2018 HET SNEEKER NIEUWJAARSFEEST MET OA BOUNTY HUNTERS 20.00 uur / vvk & zaal € 10,-

Zat 6 JAN 2018 THE HILLBILLY MOONSHINERS PLAY MUMFORD AND SONS 21.00 uur / vvk € 9,- zaal € 12,-



