Modelspoormuseum verwelkomt 20.000ste bezoeker

Sneek-Blij verrast was de familie Kuiper uit Heerenveen. Ze bleken de 20.000ste bezoeker in 2017 te zijn van Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek. Onder vrolijke klanken van een trekharmonica ontvingen ze bloemen van de museummanager. Op de foto staan ze samen met een levende figuur uit de Dickens vertellingen.

In 2016 had het museum een record aantal van 17.500 bezoekers. Voor dit jaar had men gerekend op 19.000 bezoekers. Het zijn er nu dus 20.000 geworden. Dat is een stijging van 14%. En zoals het er nu naar uitziet kom het aantal nog hoger uit. Op dit moment is in het leegstaande gedeelte van het station het Dickens evenement met daarin het nieuwe diorama “Once Upon a time in the West”. Beide trekken een groot aantal bezoekers uit Friesland en ver daar buiten. En met de weerberichten voor de komende dagen kon het wel eens extra druk worden. Maar daar is het museum op berekend.

In de kerstvakantie is het museum extra lang open. Op dinsdag t/m zaterdag is het museum geopend van 10 tot 17 uur en op mandag en zondag van 13 tot 17 uur. Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op

www.treinenmuseum.nl te vinden.

Fotobijschrift: Familie Kuiper uit Heerenveen | Foto Museum