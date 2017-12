Sneek- Deze week is McDonald’s restaurant Sneek Drive officieel geopend en heet een nieuw team met enthousiaste medewerkers uit de directe omgeving de gasten van harte welkom. Op Eerste Kerstdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur was de Drive al even geopend om de eerste, nieuwsgierige gasten al een lekkere burger te kunnen serveren. Het nieuwe restaurant biedt gasten alle nieuwe services zoals een McCafé, Table Service, Glutenvrije burgers en duurzame innovaties.

Manu Steijaert, Algemeen Directeur McDonald’s Nederland: “Ik ben bijzonder trots dat we de inwoners uit Sneek en omgeving een nieuwe restaurantbeleving kunnen bieden. Zo worden gasten in dit restaurant aan tafel bediend, maar serveren we ook heerlijke cappuccino’s en vers afgebakken taartjes in ons McCafé. Bij de bouw en operatie van McDonald’s restaurants staan duurzame initiatieven centraal. Daarom hebben we in plaats van de gebruikelijke mast een toren gebouwd en hebben we daarin onze warmtepompen verwerkt. Daarnaast hebben we het restaurant ook uitgerust met watervrije urinoirs, zonnecollectoren en LED verlichting.”

Het McDonald’s restaurant biedt met de opening van het restaurant aan zo’n 110 talenten een werkplek. Michel Groenewegen, Franchisenemer McDonald’s restaurant Sneek Drive, vertelt: “Dit zijn ontzettend mooie tijden om een nieuw McDonald’s restaurant te openen. We hebben de afgelopen jaren al heel veel vernieuwingen doorgevoerd en ik sta te popelen om deze stijgende lijn de komende jaren door te zetten in dit restaurant met een nieuw team. De afgelopen maanden hebben we met het hele team keihard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen en ik ben dan ook erg trots dat we nu dit prachtige restaurant kunnen openen. We heten onze gasten dan ook graag welkom om in de Kerstvakantie bij ons langs te komen en kennis te maken met ons nieuwe McDonald’s restaurant! ”

Het McDonald’s restaurant Sneek Drive is zeven dagen per week geopend van 06.00 uur tot 00.00 uur. De McDrive is open van 06.00 uur tot 01.00 uur. Dus ook voor wie vroeg achter het stuur zit en zin heeft in een ontbijtje.