Top-2000 Live vanavond in Theater Sneek

Sneek – Music was my first love, and it will be my last! Kippenvel, meezingen en meeswingen zijn de kernwoorden bij Top 2000 Live. Op woensdag 27 december een heerlijke avond onder de pannen met deze 11-koppige band en hun selectie hits uit de top 2000 van Radio2. Solo-artiesten: Michèle van der Aa, Jeroen van den Berg en Jorginho Paunussa.

Zingen en musiceren op hoog niveau met klassiekers, eendagsvliegen en verassingen uit de legendarische rock, pop, soul en Nederbeat geschiedenis.

De top 2000 live in Theater Sneek met Michèle van der Aa, Jeroen van den Berg, Jorginho Paunussa en hun geweldige band. Do you like good Music!? Je bent van harte welkom.

Aanvang 20:15 uur