Tendentieuze berichtgeving over ‘Van der Valk schoonmakers’ Sneek

Sneek – Via het mailadres van het Modelspoormuseum Sneek ontvingen we onderstaand, op zijn zachtst gezegd tendentieuze persbericht van Gemeente Belangen Totaal Lokaal over vermeende misstanden onder de schoonmakers bij het Van der Valk Hotel in Sneek.

GBTL onderzoekt misstanden Van der Valk Sneek

In de landelijke media is ruim aandacht besteed aan de werkomstandigheden van schoonmakers hij hotels van Van der Valk. Ook bij Van der Valk in Sneek zouden zaken niet kloppen. Reden voor Gemeentebelangen Totaal Lokaal om een eigen onderzoek te starten.

Bij CNV Vakmensen zouden van een aantal schoonmaakmedewerkers klachten zijn binnengekomen van schoonmakers bij Van der Valk hotel in Sneek. De klachten gaan over de foutieve uurbriefjes, medewerkers die niet per uur maar per kamer worden betaald en over de te korte tijd per kamer. Ook zou er sprake zijn van intimidatie. Volgens het CNV wordt personeel respectloos behandeld en wordt er al snel gedreigd met ontslag. Ook zouden werkafspraken niet worden nagekomen.

In deze tijd van nepnieuws is Gemeente Belangen Totaal Lokaal een eigen onderzoek gestart. Op de site van GBTL staat bij nieuws een link naar een enquête. Schoonmakers worden opgeroepen om die enquête in te vullen. Met de gegevens wil GBTL aantonen of het wel of niet om nepnieuws gaat. Indien er inderdaad sprake is van misstanden, zal GBTL hierover vragen stellen in de raad.

Tendentieus

Waarom tendentieus? Omdat de zaken genuanceerder in elkaar steken dan GBTL in haar bericht stelt. De lokale politieke partij maakt zich met bovenstaand bericht namelijk schuldig aan het produceren van nepnieuws door een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Dat begint al in de eerste zin waarin wordt gesuggereerd dat Van der Valk haar schoonmakers slecht behandelt. Ongeveer dertig Van der Valk vestigingen, waaronder Sneek, maken gebruik van de schoonmaakdiensten van een extern bedrijf, Jaquet en de Groot uit Rotterdam, waar ze inmiddels al meer dan twintig jaar zaken mee doen. De schoonmakers zijn dus niet in dienst bij Van der Valk, maar bij Jaquet en de Groot, net als de leidinggevenden over deze schoonmakers.

De medewerkers zouden slecht behandeld worden, geïntimideerd worden, urenbriefjes zouden niet kloppen en ze zouden niet correct worden betaald (tweede alinea). Jan Matser directeur van Van der Valk Sneek: “Dat lijkt mij erg sterk. Zowel bij Van der Valk als schoonmaakbedrijf Jaquet en de Groot wordt horizontaal toezicht met de belastingdienst toegepast. Dat is een soort APK ten aanzien van werkprocedures, zoals bijvoorbeeld het betalen per uur in plaats van per kamer, zoals in betreffend bericht wordt gesteld. De reviews op de verschillende boekingssites over de kamers van Van der Valk Sneek zijn vrijwel zonder uitzondering lovend, dat zou zeker niet het geval zijn geweest wanneer de informatie in bovenstaand bericht zou kloppen.”

“Concluderend: Bij ieder bedrijf waar hard wordt gewerkt, worden fouten gemaakt, ongetwijfeld ook bij ons. Maar in die mate waarin de problematiek bij Jaquet en de Groot via de media wordt opgeklopt, is er volgens mij eerder sprake van een soort Social Media hype, dan van objectieve verslaggeving. Er wordt gesuggereerd dat wij ‘onze’ schoonmakers slecht behandelen en dat er van alles niet klopt. Ten eerste zijn deze schoonmakers niet bij ons in dienst, maar bij Jaquet en de Groot en ten tweede hebben we al meer dan 20 jaar een hele goede verhouding met Jaquet en de Groot. Ik ken de eigenaresse persoonlijk en kan alleen maar zeggen dat noch Van der Valk Sneek, noch het schoonmaakbedrijf zich herkent in de kritiek. Sterker nog, het schoonmaakbedrijf heeft aangekondigd een diepgaand onderzoek in te stellen naar de herkomst van de berichten en de aanleiding daarvoor, omdat het als een gerenommeerd bedrijf bekend staat en dat graag zo wil houden.”