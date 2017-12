Nieuw pinrecord op zondag voor de kerst

Sneek- Dat het in aanloop tot de kerstdagen druk in de winkels was, is een understatement. Ook in Sneek waren de supermarkten en andere winkels op de zondag voor kerst geopend. Al die kerstinkopen hebben een nieuw pinrecord voor de zondag opgeleverd. In totaal werd er in Nederland voor 218 miljoen euro afgerekend met de pinpas. Het ging daarbij om acht miljoen transacties, waar op een normale zondag dat er gemiddeld 5,6 miljoen zijn.

Het afgelopen weekend was toch al ontzettend druk in de winkels, en Sneek vormde er geen uitzondering op. In het hele land werd er op zaterdag een nieuw dagrecord gevestigd toen er voor 18 miljoen maal gepind werd. In de Albert Heijn-vestiging aan het Sint Antoniusplein in Sneek werd er gistermiddag in de winkel door twee jeugdige muzikanten kerstliederen gespeeld.

Foto Henk van der Veer