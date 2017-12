Programma Theater Sneek 4 t/m 7 januari 2018

Sneek – The Magic of Jeans met A Brand New Day. ‘A Brand New Day’ is de wervelende nieuwe show van The Magic of Jeans. Met de show ‘Magic’ zette The Magic of Jeans zich afgelopen seizoen weer helemaal op de kaart en ontving lovende recensies.

Met ‘A Brand New Day’ zet The Magic of Jeans die ingeslagen weg voort en staat het wederom garant voor een spetterende, swingende avond gebracht door de toptalenten van The Magic of Jeans. Een grote diversiteit aan muziekstijlen en hits uit verschillende decades trekken aan u voorbij, ondersteund door strakke, moderne dans en vele kleurrijke kostuums. Een voorstelling om niet te missen, voor jong en oud!

Muziektheater // do 04 januari 2018 // 20.15 uur

Janouk Kelderman, Stijn Mac Gillavry e.a. in Hans & Grietje De Musical (4+)

‘Knibbel, Knabbel, Knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje?’ Na een reeks betoverende sprookjesmusicals presenteert Van Hoorne Entertainment dit seizoen haar tiende sprookje ‘Hans & Grietje De Musical’. Het eeuwenoude sprookje over twee kinderen die terechtkomen bij een snoephuisje in het bos werd al eerder bewerkt tot een smakelijke familievoorstelling en keert terug in een spiksplinternieuw, kleurrijk jasje.

Kom verkleed!

Kom verkleed naar het theater en doe mee aan de Sprookjes Verkleedwedstrijd. Je maakt dan ook nog eens kans op een sprookjesachtig prijzenpakket. Na afloop van de voorstelling kun je met alle acteurs op de foto tijdens een uitgebreide Meet & Greet en kun je nog even lekker swingen tijdens de Sprookjes Afterparty.

Familievoorstelling // vr 05 januari 2018 // 14.30 uur

Erik Mesie, Henk Temming e.a. in Nederpop All Stars

In het begin van de jaren ’80 draait alles om de eenvoud. Het zijn de jaren van bezuinigingen, yuppies, de walkman en ‘de bom’. Je bent voor of tegen. Het zijn ook de hoogtijdagen van de Nederlandstalige popmuziek. Bands als Doe Maar, Toontje Lager en Het Goede Doel zijn – met hun rebelse, aanstekelijke en dansbare liedjes – populairder dan ooit…

Die tijden herleven in het theater met een voorstelling van de Nederpop All Stars, een band van door de wol geverfde muzikanten, die hun sporen in de Nederpop ruimschoots hebben verdiend. Sander van Herk, Luc de Bruin, Robert Kramers en Marco Hoogland – goed voor vele hits met Het Goede Doel, Ramses Shaffy en Paul de Leeuw – nemen je mee op een muzikale road trip langs legendarische Nederpopklassiekers en ze vertellen smeuïge verhalen van onderweg.

Muziek // za 06 januari 2018 // 20.15 uur

Beau Schneider, Plien van Bennekom e.a. in Hendrik Groen

In de theaterversie van de bestseller Pogingen iets van het leven te maken laten Hendrik Groen (gespeeld door Beau Schneider) en zijn vrienden je een jaar lang meeleven met alle ups en downs in een verzorgingshuis. In tegenstelling tot het boek is niet alleen Hendrik Groen te zien, maar wordt het een levenslustige komedie waarin meerdere rollen van de rebellenclub vertolkt zullen worden. Regisseur Gijs de Lange heeft een verrassend concept voor ogen: jonge acteurs zullen de rollen gaan spelen. De Lange: “omdat er in iedere bejaarde ook nog altijd een jong iemand verborgen zit.” Daarnaast zijn in iedere stad ook bewoners van een plaatselijke zorginstelling te zien in de voorstelling.

Door het scherpe gevoel voor humor, eerlijke bespiegelingen over ouder worden en kritische kanttekeningen bij de ouderenzorg in Nederland, heeft Hendrik Groen (pseudoniem) de harten van vele lezers veroverd. Er werden meer dan 200.000 exemplaren verkocht en het boek ontving o.a. de NS publieksprijs 2016.

Toneel // zo 07 januari 2018 // 14.30 uur // UITVERKOCHT

