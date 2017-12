De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje

Sneek- De Vrije Fries is vanaf vandaag verkrijgbaar in een nieuw jasje! Jaarboek de Vrije Fries, een uitgave van het Koninklijk Fries Genootschap en de Fryske Akademy, verschijnt met ingang van dit jaar in een compleet nieuwe layout. Het oudste jaarboek van Fryslân (sinds 1839) is nu helemaal full colour. Het verschijnt in hardcover, het formaat is royaler, er zijn meer paginagrote illustraties opgenomen en ook het binnenwerk is opnieuw vormgegeven. Van der Let & Partners in Heerenveen is verantwoordelijk voor het nieuwe ontwerp.

De Vrije Fries is een wetenschappelijk, peerreviewed jaarboek. De inhoud bestaat uit interessante en afwisselende wetenschappelijke artikelen en essayistische bijdragen op het terrein van de Friese geschiedenis, kunst, literatuur en archeologie. Ook dit jaar is er weer een themadeel, dit keer over Sport (-geschiedenis) in relatie tot Fryslân.

Vanaf vandaag is De Vrije Fries via de boekhandels van Van der Velde in Friesland en Groningen verkrijgbaar voor € 19,50. Ook de Afûk-winkel, Boterhoek 3 in Leeuwarden heeft het jaarboek op voorraad.

Via de website van De Vrije Fries zijn de jaargangen 1839 t/m 2014 digitaal raadpleegbaar.

Fotobijschrift: Rutger van der Velde van boekhandel Van der Velde krijgt de nieuwe Vrije Fries aangeboden door Marijn Molema, redactievoorzitter van De Vrije Fries (links) en Hotso Spanninga, voorzitter van het Koninklijk Fries Genootschap (rechts). Foto De Vrije Fries