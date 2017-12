Útlopers bij All you need is love…

Sneek-Afgelopen dinsdag was een enorm spannende dag voor de Útlopers. In alle geheim zijn zij rond de klok van half twee per eigen bus vertrokken richting Amsterdam voor misschien wel één van hun bijzonderste optredens tot nu toe. De groep jongens zou gaan spelen tijdens de opnames van All you need is love.

Gedurende de middag werkte zij mee aan de repetities en ’s avonds tijdens de opnames zou de avond voor één van de trompettisten nog veel specialer worden dan dat hij van te voren had durven dromen. Hoe dat precies zit is voor iedereen nog een beetje een verrassing, maar één ding is zeker… Alle Útlopers liggen komende zondagavond 24 december, nagenietend op de bank, te kijken naar de kerstspecial van “All you need is love”.