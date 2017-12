Kerstpakkettenactie Friese Poort voor AED’s

Sneek – De kerstpakkettenactie van ROC Friese Poort leverde dit jaar 12.325 euro op voor Stichting Fryslân Hartveilig. Zo’n 500 medewerkers kozen ervoor om 25 euro uit het kerstpakket aan de stichting te doneren. Met dit bedrag kan Fryslân Hartveilig nu op zes of zeven plaatsen met een lage dekkingsgraad een AED met buitenkast plaatsen. Die komen in de regio’s van de ROC Friese Poort-vestigingen; in Sneek, IJlst, Leeuwarden, Dokkum, Drachten en vlakbij Emmeloord.

Kerstpakkettenactie

Ieder jaar met kerst kiest ROC Friese Poort een maatschappelijk doel waaraan medewerkers een donatie kunnen doen. “Ik ben er best trots op dat een derde van onze medewerkers dit jaar voor de donatie gekozen heeft. Samen met Fryslân Hartveilig kunnen we nu de overlevingskans na een hartstilstand een beetje groter maken in onze regio.”, aldus Remco Meijerink, voorzitter College van Bestuur ROC Friese Poort. ” De school plaatste onlangs zelf nog AED’s in een buitenkast op de vestigingen in Drachten en Urk. Op termijn komen alle AED’s op de vestingen in een buitenkast, zodat die ingeval van nood ook door de omgeving gebruikt kunnen worden.

Een dekkend reanimatienetwerk voor Friesland

Elke dag worden er mensen slachtoffer van een hartstilstand. In Nederland 300 mensen per week. De kans op overleven van een hartstilstand is in Friesland kleiner dan in andere gebieden in Nederland. Stichting Fryslân Hartveilig wil daarom een dekkend reanimatienetwerk realiseren van oproepbare reanimatie-burgerhulpverleners en aangemelde AED’s. En dat willen zij samen met hun omgeving doen. Klaas Bergsma, bestuurslid van Stichting Fryslân Hartveilig: “Wat een prachtig bedrag heeft deze kerstactie opgebracht! Nu kunnen we AED’s en buitenkasten aanschaffen op plaatsen waar dit nog echt nodig is. De buitenkasten zijn extra belangrijk, want dan kunnen de AED’s 24 uur per dag ingezet worden en meer levens redden. We moeten onze provincie met elkaar, voor elkaar hartveilig maken. De actie van ROC Friese Poort is hier een heel mooi voorbeeld van”.

Reanimatiecursus voor medewerkers

Ook het reanimatienetwerk kan nog extra mensen gebruiken. Daarom stopt de samenwerking van ROC Friese Poort niet bij de donatie alleen. Medewerkers van ROC Friese Poort kunnen volgend jaar ook nog de reanimatiecursus volgen. Stichting Fryslân Hartveilig biedt de reanimatiecursus dan op de verschillende vestigingen van ROC Friese Poort aan.