Friese Musea scoren goed in 2017

Sneek – Museumfederatie Fryslân en de Friese musea kijken terug op een mooi museumjaar 2017. Volgens de eerste telling van Museumfederatie Fryslân hebben de musea in Fryslân het afgelopen jaar in totaal 993.117 bezoekers ontvangen. 2016 was een waar topjaar voor de musea, deze aantallen blijven dit jaar op peil.

Dit jaar valt het op dat veel gezinnen met kinderen weer op pad gaan en musea bezoeken. Met name de kinderactiviteiten worden druk bezocht. Zo was de opening van ‘Help pake en beppe de vakantie door’ in het Nationaal Modelspoormuseum Sneek zeer druk bezocht. Het museum ontving later dit jaar veel kinderen bij het Lego festijn en het Kidsproject. Ook Het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek ontving enkele honderden kinderen bij het educatieve programma dat in het teken stond van Griezelen.

Tijdens de telling half december stond de teller van het Kazemattenmuseum al op 14.050 bezoekers. Nooit eerder is de grens van 14.000 bezoekers doorbroken; dit betekent dan ook een waar bezoekersrecord! Wat dit jaar bijzonder maakt is de nieuwe presentatie over de rol van de Marina in mei 1940 en de uitsmijter van het jaar: Glowing Nature. Eén van de 3 onderdelen van Icoon Afsluitdijk van Daan Roosegaarde.