Eerste Home-Start certificaten uitgereikt in Sneek

Sneek – Acht vrijwilligers van Home-Start Zuidwest Friesland ontvingen maandag 18 december hun welverdiende certificaat. Zij zijn daarmee de eerste groep vrijwilligers die ouders gaan ondersteunen in de gemeentes Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren. Drie van de vrijwilligers zijn inmiddels gekoppeld aan een gezin.

In september werd de start van het Home-Start project nog groots gevierd in ’t Haske in Joure. De aanmeldingen van enthousiaste vrijwilligers kwamen zo snel op gang, dat de eerste basistraining eerder dan verwacht van start kon. Dit maal in samenwerking met Home-Start Zuidoost Friesland, waarvan ook 3 nieuwe vrijwilligers mee kwamen in de training. In zes dagdelen basistraining hebben ze kennis opgedaan over de werkwijze en uitgangpunten van Home-Start en hier mee geoefend.

Bij Home-Start ondersteunen volwassenen één dagdeel per week gezinnen met tenminste 1 kind onder de 7 jaar. Al deze volwassenen hebben opvoedervaring en herkennen de vragen en problemen van jonge gezinnen. Zij geven ouders een steuntje in de rug in een periode waarin het even niet zo lekker loopt. Door een luisterend oor, praktische steun en vriendschappelijk contact zien we dat ouders weer in hun kracht komen en meer kunnen genieten. Home-Start wil daarmee voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot grotere problemen.

Aanmelden

Lijkt het je ook leuk om een gezin te ondersteunen? In januari 2018 start weer een training voor nieuwe vrijwilligers. Kijk voor meer informatie op www.home-start.nl of meld je aan bij coördinator Karlijn Houben via 06-51311852 of k.houben@humanitas.nl

Home-Start is een erkend programma dat wordt uitgevoerd door Humanitas. Heb je interesse om vrijwilligerswerk te doen? Neem dan eens een kijkje op www.humanitas.nl/afdeling/zuidwest-friesland/