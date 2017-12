Boot Holland na aarzelende start op koers

Leeuwarden – Met nog zeven weken voor de opening, ligt Boot Holland 2018 op koers. Het is even lastig geweest, maar er is sprake van een inhaalslag. De laatste weken stromen de inschrijvingen binnen. Met voor het eerst een Recreatiepaviljoen.

Boot Holland staat voor no nonsense en geen fratsen. Het twee jaar geleden geïnitieerde Funpaviljoen leek dan ook niet helemaal te stroken met het karakter van de beurs. Toch was dit een schot in de roos. Niet zo vreemd natuurlijk, want funsporten zoals kiten en suppen zijn hot. Wat het goed doet moet je houden en zo is er ook dit jaar weer een Funpaviljoen, ook weer met een groot waterbassin waarin kan worden kennisgemaakt met deze nieuwe manieren van watersport. Wel heeft het Funpaviljoen een iets andere opzet, want nu maakt het deel uit van het Recreatiepaviljoen.

Zoals de naam al doet vermoeden zijn bedrijven uit deze watersporttak hier vertegenwoordigd. Te denken valt aan charterbedrijven, VVV’s, jachthavens, campings aan het water en vermaakcentra. Anouk Kuperus, beursmanager van Boot Holland: “Natuurlijk houden we vast aan onze principes, want daar heeft Boot Holland zijn succes aan te danken. Maar dit bekent niet dat je niet moet openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Suppen en kiten staan in het middelpunt van de belangstelling. Die groep moeten we een platform bieden. Daarnaast worden reisdoelen steeds belangrijker. Waar kun je in een korte tijd naartoe met je boot. Dat willen we graag laten zien, ook omdat we daarmee het aanbod completer maken.”

Hetgeen niet betekent dat het fundament uit het oog wordt verloren. Nog steeds vormt de staalbouw het hart van Boot Holland. Dit samen met sloepen, tenders, consoleboten, rubberboten, polyester kajuitboten, toebehoren als navigatie en kleding, (open)zeilboten, cartografie, verzekeringen, accessoires, (buitenboord)motoren, watersportverenigingen en -organisaties zorgt voor een breed aanbod én voor het succes van Boot Holland.

Boot Holland is de aftrap van het watersportseizoen en wordt gehouden van vrijdag 9 tot en met woensdag 14 februari in het WTC Expo Leeuwarden.