Voorstelling Analogues in Theater Sneek verplaatst

Sneek – Wegens omstandigheden zijn we genoodzaakt om de voorstelling The White Album van The Analogues van 20 januari 2018 te verplaatsen naar 15 maart om 20:15 uur. Reden hiervoor is het feit dat zanger/gitarist Jan van der Meij helaas heeft moeten besluiten ten gevolge van gehoorproblemen, deze tour geheel of gedeeltelijk over te slaan.

Voor de ‘The White Album Live’ tour zal Felix Maginn (geboren Ier en gitarist en leadzanger van Moke) aan de line up van The Analogues worden toegevoegd. Om de band iets meer tijd te gunnen voor repetities in verband met deze personele aanpassing, zijn de eerste vier shows van de tour verplaatst, waaronder dus de voorstelling in Theater Sneek.

Gekochte kaarten blijven geldig. Indien het voor u onmogelijk is om op de nieuwe datum aanwezig te zijn, kunt u uw kaarten kosteloos omruilen voor een andere voorstelling uit het programma. U kunt ook het aankoopbedrag terugkrijgen.