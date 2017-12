Theaterprogramma laatste week 2017

Sneek- Music was my first love, and it will be my last! Kippenvel, meezingen en meeswingen zijn de kernwoorden bij Top 2000 Live. Een heerlijke avond onder de pannen met deze 11-koppige band en hun selectie hits uit de top 2000 van Radio2. Zingen en musiceren op hoog niveau met klassiekers, eendagsvliegen en verrassingen uit de legendarische rock, pop, soul en Nederbeat geschiedenis. De top 2000 live in het theater met Michèle van der Aa, Jeroen van den Berg, Jorginho Paunussa en hun geweldige band die van het toneel spat. Do you like good Music!? Je bent van harte welkom.

Muziek // wo 27 december 2017 // 20.15 uur // € 25,00 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Peppa Pig met De Grote Plons (2+)

Peppa Pig is een vrolijk varkentje dat houdt van spelletjes spelen en heerlijk plonzen in de modder. Ze is dagelijks te zien op TV bij Nickelodeon en vanaf december 2016 ook in het theater met haar eigen familiemusical ‘De Grote Plons’.

De voorstelling was eerder al een enorm succes op West End in Londen en wordt door Van Hoorne Entertainment bewerkt tot een vrolijke familievoorstelling voor de Nederlandse en Belgische theaters. De super schattige handpoppen, kleurrijke decors en gezellige meezingliedjes maken de voorstelling tot één groot feest voor iedereen vanaf 2 jaar. Na de voorstelling komt Peppa natuurlijk nog naar de foyer voor een foto.

In ‘De Grote Plons’ beleven Peppa en haar vriendjes de vrolijkste avonturen. Het heeft geregend en overal liggen grote modderplassen. Laat dat nou precies zijn waar varkentjes van houden.

Dus pak je laarzen en maak samen met Peppa een Grote Plons.

Familievoorstelling // do 28 december 2017 // 14.30 uur // € 18,00 volw., € 14,00 kinderen t/m 12 jaar // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Ila van der Pouw met De GVR (6+)

Ila van der Pouw speelt komend seizoen Roald Dahl’s meesterwerk De Grote Vriendelijke Reus. We maken mee hoe de GVR, de kleine Sofie door het raam uit het weeshuis haalt en meeneemt naar zijn magische grot waar duizenden dromen in glazen potjes wachten tot ze tijdens zijn nachtelijke reizen kinderslaapkamers ingeblazen worden. Sofie overwint haar angst voor de reus en stapt de wereld van de GVR in. Een wonderlijke wereld van snoskommers, frotskottel en flitspoppers. En magische reizen naar dromenland waar de GVR pronksjuwelen en trollenknoppers vangt: dromen waar je niet wakker uit wilt worden of juist zo snel mogelijk.

Maar buiten de grot wachten zijn reuzenbroeders. Huiveringwekkende monsters die in het holst van de nacht kleine ‘mensbaksels’ verorberen. En dat laat Sofie niet langer gebeuren. Samen met de GVR bindt ze de strijd aan met de machtige reuzen Haar plan brengt hen in de Koninklijke slaapkamer waar een speciaal voor de koningin gemengde droom werkelijkheid wordt.

Voordeel met je biebpas

Bij voorstellingen in Theater Sneek die gebaseerd zijn op een boek, krijgen leden van de bibliotheek op vertoon van hun bibliotheekpas € 2,- korting.

Familievoorstelling // vr 29 december 2017 // 14.30 uur // € 10,00 // Noorderkerkzaal, ingang Kunstencentrum Atrium, Oud Kerkhof 11 // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Habsburgs Strauss Orkest met Wien Bleibt Wien

Een warm bad in de koude wintermaanden, waar zowel oud als jong zich graag in onderdompelt! Hét programma met louter hoogtepunten van de onbetwiste grootmeesters van de Weense operette zal rondom de feestdagen wederom een feest der herkenning zijn, waar een steeds groeiend publiek de weg naar vindt. Dit geheel vernieuwde programma met pareltjes uit het operette-repertoire zal door het virtuoze Habsburgs Strauss Orkest, de ‘ongekroonde koningin van de Nederlandse operette’ sopraan Wilma Bierens en bariton Sef Thissen vol glans en ‘Wiener Schmalz’ vertolkt worden. Natuurlijk zal het gouden repertoire van o.a. Strauss en Lehár rijkelijk vertegenwoordigd zijn. Dansers van het Charkov Staats Ballet zullen deze heerlijke muziek met hun ballet omlijsten. Het thema Gold und Silber (doelende op de twee belangrijkste operetteperiodes) zullen door een prachtige belichting en decor visueel gemaakt worden. De muzikale leiding is natuurlijk in handen van maestro Jeroen Weierink.

Muziektheater // vr 29 december 2017 // 20.15 uur // € 29,50 // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Rhythm of the Dance met The Christmas Show – uitverkocht

Geniet van een ‘fantastisch spektakel’, van een avond vol opzwepende dans en muziek. ‘Rhythm of the Dance’ trok in de afgelopen 15 jaar al meer dan 11 miljoen toeschouwers uit 51 verschillende landen, verdeeld over vier continenten. Beleef deze dynamische Ierse dansshow met getalenteerde musici, virtuoze vocalisten en onvermoeibare danser(es)s(en). Een meeslepend dansspektakel, geheel in kerstsfeer. Een weergaloos avondje uit, om u te warmen in deze donkere dagen van het jaar.

Dans // za 30 december 2017 // 20.15 uur // UITVERKOCHT // Tüöttenzaal, Westersingel 28 // Theater Sneek // www.theatersneek.nl // 0515 431 400

Foto: Jeroen van Zijp