Vijf jaar ICI Paris XL in Sneek

Sneek – ICI PARIS XL zag in mei van 1968 het levenslicht toen de heer en mevrouw Brenig een parfumeriewinkel openden in lxelles, een wijk in het Belgische Brussel. Hun doel was om in deze winkel de wereld van Parijs naar Ixelles te halen. Met die gedachte en locatie was de naam ‘ICI PARIS XL’ geboren. Na de opening van vele andere winkels in België heeft de eerste ICI PARIS XL winkel in 1997 haar deuren geopend in Nederland. Inmiddels is dit uitgegroeid tot 154 winkels.

Vijf jaar geleden vestigde ICI PARIS XL zich in een historisch en monumentaal pand aan de Oosterdijk in Sneek. Een wereld van luxe beautymerken is vanaf dat moment beschikbaar voor alle inwoners van Sneek en omgeving.