New York Pizza opent deuren in Sneek

Sneek- Vandaag heeft Kovan Mohammad op de Gedempte Pol een spiksplinternieuwe New York Pizza geopend. New York Pizza is een restaurant die pizza’s, pasta’s en andere lekkernijen verkoopt. Het concept bestaat al sinds 1993. Men kan pizza’s laten bezorgen, afhalen of lekker smikkelen in het restaurant zelf. Met deze ervaring heeft New York Pizza inmiddels al meer dan 150 franchiserestaurants. Naast de grote steden nu dus ook in Sneek. Leeuwarder Kovan Mohammad heeft de uitdaging als franchisenemer met beide handen gepakt. Nadat hij als voormalig financieel adviseur bij Rabobank Sneek gewerkt had, en de regio dus goed kent, is dit zijn eerste eigen onderneming.

Waarom een New York Pizza in Sneek als er al zo veel concurrentie is? Het antwoord daarop was vrij duidelijk. “Ik ben niet bang voor de concurrentie, ik geloof dat onze pizza’s de lekkerste zijn. Daar moeten de mensen hier in Sneek ook van mogen genieten. Met de verse producten waar de pizza’s van worden gemaakt moeten de Snekers het verschil gaan proeven”, aldus Kovan Mohammad.