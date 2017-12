Bax Kunst zet in CH2018-jaar Friese kunstenaars op het mondiale podium

Sneek – Leeuwarden-Fryslân is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa. Het hele jaar worden er talloze initiatieven uitgevoerd met de nadruk op het thema ‘Mienskip’ en beeldende kunst. Zo ook in Sneek. Tijdens het gehele komende jaar presenteert een selectie Friese topkunstenaars zich er in dubbelexposities. Na uitvoerig plannen, wikken en wegen is de tijd rijp om naar buiten te treden. Het project kent de start op 2 januari en is daarmee een van de projecten die het spits afbijt in het culturele jaar. Project 11 laat zien hoe een kleine provincie zich groot kan presenteren.

Project 11

Kunstenaars en Galerie verenigen zich het komende jaar in Sneek. Een door Galerie Bax Kunst gemaakte selectie topkunstenaars met Friese roots of woonachtig in Friesland committeert zich hiermee aan LF2018. De organisatoren hebben het evenement omgedoopt tot “Project 11”. Gerelateerd aan het voor Friesland magisch getal 11. Met haar 11 steden en de beroemde Elfstedentochten behoeft dit geen verdere uitleg.

De Exposities

Zoals genoemd is op 2 januari de kick-off van Project 11. De overzichtsexpositie wordt dan geopend, waarbij alle deelnemende kunstenaars werk tonen en de combinaties worden voorgelegd aan het grote publiek. Hierna vangt de expositiecarrousel aan, op 13 februari 2018 om precies te zijn met Fries kunstenaar Jentsje Popma. Deze expositie vormt de eerste van 11 exposities die alle exact vier weken duren. De deelnemende kunstenaars exposeren twee- en driedimensionaal werk. Het hele jaar zijn er dus doorlopend exposities. Non-stop kunstenaars die hun sporen ruimschoots verdiend hebben binnen de kunst, tot over de hele wereld. Alle elf exposities worden op de laatste expositiedag afgesloten met een finissage.

De Galerie

Sinds 1992 bestaat Bax Kunst als Galerie in Sneek, opgericht door Peter Bax en sinds enkele jaren onder leiding van Redmer Bax. In 2017 vierde Galerie Bax Kunst haar 25-jarig bestaan. In die 25 jaren is de Galerie uitgegroeid tot een vooraanstaande in Noord-Nederland en ver buiten deze regio. Door het toeristische karakter van de stad Sneek kent de Galerie ook een grote buitenlandse clientèle. Al sinds de oprichting is de Galerie betrokken bij kleinere en grote projecten in de provincie en werden er vele activiteiten georganiseerd.

Met het behalen van Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad in 2018 viel nu alles samen. Nu ligt de uitdaging het komende jaar om een jaar vol exposities met de Friese top uit te dragen. Als Galerie was er de wens om initiatief te nemen en aansluiting te vinden bij LF2018. Project11 is een particulier initiatief van de Sneker galeriehouders en tevens het laatste gezamenlijke project van Peter en Redmer.

Kunstenaars

De organisatoren hebben gestreefd naar een diversiteit in technieken en de juiste combinaties voor de exposities. Er zullen onder meer schilderijen, foto’s, etsen, bronzen beelden, stenen beelden en keramiek te zien zijn. De deelnemende kunstenaars zijn Doet Boersma, Jenny Boot, Gosse Dam, Douwe Elias, Hendrik Elings, Evert van Hemert, Reinder Homan, Sofie Hupkens, Irma Kamp, Tjabel Klok, Tjeerd Landman, Imke Meester, Paulien Ploeger, Jentsje Popma, Frans Ram, Jitse Sikkema, Martin Sijbesma, Jikke van de Waal-Bijma, Klaas Werumeus Buning, Oesje Zegel en Saskia Zuiderduin.

Programma / waar te vinden

Het volledige programma en meer informatie staan vermeld op de speciaal voor het project gecreëerde website www.project11.frl

Alle exposities vinden plaats in de Galerie aan de Singel 82 in Sneek. Nabij de Waterpoort, met zicht op een ander project van LF2018. De fontein van Stephan Balkenhol, De hoorn des Overvloeds, wordt met betrekking tot het 11 Fountains project bijna voor de deur van de Galerie geplaatst.