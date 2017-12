Waterpoort Boys grijpt in extremis nog een punt

Easterein- De blessuretijd liep in Easterein al, toen Waterpoort Boys nog een hoekschop kreeg en doelman Stefan Rijpkema mee naar voren trok om de tot dan toe droogstaande frontlinie te versterken. De Sneker goalie, die vorige week in de wedstrijd van het futsalteam van de Wéé Péé Béé ook al een hoofdrol voor zich opeiste, kopte de corner voor de goal, waarna Kevin Kedde de Snekers in extremis nog een punt bezorgde.

​Dat punt was overigens meer dan verdiend, want de Snekers waren bijna het gehele duel de bovenliggende partij. Eenmaal bij de zestien ontbrak echter de nodige creativiteit om “de geparkeerde bus” van SDS van zijn plaats te krijgen. Die tactiek waarbij men achterover leunt en via pijlsnelle counters probeert toe te slaan, lijkt in drie A overigens gemeengoed, want meerdere ploegen hanteren die strijdwijze. Zo ook Sterk Door Samenspel dat met twee rappe spelers voorop, vooral de lange bal hanteert in de hoop, dat ie dan een keer goed valt.

Dat lukte voor de turbulente slotfase een keer, maar toen kreeg de treffer niet het fiat van de arbitrage. De wedstrijd die in de tweede helft beduidend minder was dan in het eerste bedrijf, leek dan ook op een “Frits van Turenhoutje” oftewel 0-0 uit te draaien, Tot een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, toen de bal goed viel voor Habtamu de Hoop en hij de 1-0 liet noteren. Daarmee zette hij zijn ploeg tegen de verhouding in niet alleen op de “Siegerstraβe”, maar gaf hij op sportpark de Skoalleseize ook zo’n beetje het startsein voor de muzikaal omlijste afterparty.

Die afterparty werd echter zoals hiervoor al werd vermeld, in blessuretijd toch nog verstoord. toen Kevin Kedde met zijn eerste treffer “in dienst van” Waterpoort Boys de bal na een assist van doelman Rijpkema beheerst en koelbloedig langs doelman Jaap Toering schoof en daarmee de geel-blauwen alsnog een meer dan verdiend punt bezorgde.

SDS – Waterpoort Boys 1-1 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Habtamu de Hoop (88.), 1-1 Kevin Kedde (90.+2)

Scheidsrechter: R. Brinkman

Gele kaart:

Opstelling Waterpoort Boys: geen informatie bekend

Bron: www.pengel.weebly.com