LSC 1890 vermorzelt Oerterp

Sneek-LSC 1890 heeft vanmiddag het eerste deel van de competitie met een klinkende overwinning en derhalve met een goed gevoel afgesloten. Aan de Leeuwarderweg kwam middenmoter Oerterp nog wel op voorsprong, maar vervolgens denderde de formatie trainer Eric van der Meulen als een bulldozer over de promovendus heen (8-1). LSC 1890 dat deze middag de doelpuntenproductie bijna verdubbelde, steeg door deze eclatante zege naar de negende plaats en bouwde bovendien de voorsprong op de kritieke plekken uit naar vier punten.

LSC 1890 had op de laatste speeldag voor de kerstkalkoen opnieuw de oudgedienden Rutger Kuiper en Erwin Slik in de basis opgenomen. Daarin was ook een plaats ingeruimd voor Jacco van der Goot, die voor het eerst zijn opwachting maakte. Met dit trio beleefde LSC 1890 niet zo’n beste start, want al redelijk snel na het eerste fluitsignaal van arbiter Valkema trof één van de doelpuntenmachines van Oerterp, te weten Folkert Hoekstra, doel. De thuisclub had vervolgens een stief kwartiertje nodig om die tegenvaller te verwerken, maar na een dik twintig minuten trok Jacco van der Goot de stand gelijk en nog geen drie minuten later kantelde good-old Erwin Slik de wedstrijd (2-1). Daarmee was de Sneker koek echter nog niet op, want na iets meer dan een half uur bezorgde Van der Goot met zijn tweede van de middag “the Blues” een comfortabele voorsprong. Die zou voor de thee nog comfortabeler uitvallen, want in de 37ste minuut bepaalde Floris Bok de ruststand op 4-1.

​Na rust voerde LSC 1890 al redelijk snel het verschil verder op. Het tweede bedrijf was dik tien minuten onderweg, toen Erwin Slik namens de Snekers de vijfde treffer op het scorebord bracht en vier minuten daarna maakte de targetman het halve dozijn vol. Vervolgens nam de thuisclub de voet van het gaspedaal en werd Slik vervangen door Rik Reinsma, Dat gebeurde nadat eerder al Jacco van der Goot door Tom Doldersum was afgelost. Diezelfde Doldersum was in de slotfase de architect van de laatste twee treffers. Eerst bracht hij met een prachtige pass Patrick Altenburg in stelling en nog geen drie minuten daarna was hij bij het slotakkoord van Patrick Zijda opnieuw de aangever.

LSC 1890 – v.v. Oerterp 8-1 (4-1)

Doelpunten: 0-1 Folkert Hoekstra (6.) 1-1 Jacco van der Goot (22.), 2-1 Erwin Slik (25.), 3-1 Van der Goot (33.), 4-1 Floris Bok (37.), 5-1 Slik, (57.), 6-1 Slik (61.), 7-1 Patrick Altenburg (83.), 8-1 Patrick Zijda (86..)

​Scheidsrechter: J. Valkema

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Steven van der Zee, René Cnossen, Jari Bootsma, Rutger Kuiper, Floris Bok, Patrick Altenburg, Patrick Zijde, Marco da Silva, Jacco van der Goot (65. Tom Doldersum) en Erwin Slik (80. Rik Reinsma)

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto: Nico Altenburg