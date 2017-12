Sneker Weerman: Nog steeds enkele buien

Sneek – Witte of groene kerst. Deze vraag wordt me de laatste tijd weer veel gesteld. Je kan hier nog weinig over zeggen, is nog veel te ver. Nu dromen veel mensen over een witte kerst en enkele weermannen hoeven maar een balletje op te gooien over een kansberekening van 50%, of het staat in no time vet gedrukt in de media. De weerman zegt dat…… Daar doe ik dus niet aan mee, ik baseer me liever op de realiteit van de weerkaarten.

Als we de laatste honderd jaar in ogenschouw nemen, dan scoort een witte kerst klimatologisch gezien 7%. Een kijkje op de L.T (lange termijn) weerkaarten zijn niet winters te noemen. integendeel. Kleine kans dat volgend weekend met een noordwestelijke stroming weer wat winterse buien overtrekken (regen, hagel of wat gevlok), winterweer waar we u tegen kunnen zeggen vind ik niet terug op de kaarten. Neem de berichtgeving over een aanstaande 50% witte kerst met een flinke korrel zout, zelfs een pak sneeuw voor de volgende dag geeft hedendaags nog niet eens 100% zekerheid zoals 10 december j.l. welke 2 cm gaf ipv de verwachtte 10 tot 15 cm.

Vandaag enkele buien, verder ook opklaringen, wind uit het noordwesten, zwak, af en toe matig. De temperatuur 5 à 6 graden als maximum.

Komende nacht eerst nog een bui, later droog met opklaringen en daalt de temperatuur tot nul. Oppassen voor plaatselijke gladheid.

Morgen tot de avond droog, eerst nog opklaringen, in de middag volgt bewolking uit het westen, in de avond regen. Temperatuur 6 graden, eerst weinig wind, later toenemend uit het zuidwesten. Maandag opklaringen en een bui, noordwestelijke wind en de temperatuur 7 graden.