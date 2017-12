ONS Sneek sluit 2017 af met nederlaag

Sneek-ONS Sneek is er in Ermelo niet in geslaagd om de ongeslagen status in de tweede periode te behouden. Tegen DVS ’33 gaf de brigade van trainer Chris de Wagt met name in de tweede helft niet thuis en viel er uiteindelijk op de 2-0 nederlaag bitter weinig af te dingen.

De Snekers verschenen met Ale de Boer in plaats van de geschorste Serge Fatima binnen de lijnen. Voor de rest bevatte de opstelling de inmiddels vertrouwde namen. Die vertrouwde namen zorgden via een tweetal vrije trappen voor de eerste dreiging, maar beide keren was de inzet van Arton Musliu niet zuiver genoeg. De noodzakelijke richting ontbrak vervolgens ook bij Maurice de Ruiter, toen hij twee ONS-verdediger omspeelde en slechts het zijnet trof. Nadat Musliu aan de andere kant een mogelijkheid had laten liggen, kreeg DVS ’33 een tweetal goede kansen, maar evenzo vele malen haperde de productie. Die leek er een minuut later bij een inzet van Kay Velda wel tot stand te worden gebracht, doch doelman Barry Ditewig wist die in twee keer uiteindelijk onschadelijk te maken.

In de daaropvolgende fase zorgde Benjamin Roemeon namens de thuisclub twee keer voor gevaar. Bij de eerste mogelijkheid verdween zijn schot over en bij de tweede kwam er niet meer dan een rollertje van zijn voet. Niet veel later keerde Ditewig een inzet van Maurice de Ruiter en de 41ste minuut had de Sneker goalie goed het oog in een stiftje van Daniël van Warven. Daarmee leek de eerste helft waarin ONS alleen n0g via een actie van Curty Gonzales voor gevaar zorgde, met een dubbelblanke stand te worden afgesloten. Dat bleek echter schone schijn, want drie minuten voor de thee zette Kay Velda de thuisclub alsnog op een niet onverdiend te noemen voorsprong.

Niet lang na rust leek ONS op weg naar de gelijkmaker, maar na voorbereidend werk van invaller Fabian Stevens trof Genridge Prijor slechts het zijnet. Het zou naar later bleek naast een kopballetje en een schot van aanvoerder Michael Lanting en inzetten van diezelfde Stevens en van Curty Gonzales, in de tweede helft het enige wapenfeit van de oranjehemden zijn. Voor de rest was het vooral DVS ’33 dat de klok sloeg, Nadat Niels Buijtenhuis in de 54ste minuut nog een grote kans liet liggen (redding Ditewig), was het Maurice de Ruiter die na iets meer dan een uur spelen bij een aanval van de thuisclub het laatste zetje gaf en daarmee de marge verdubbelde.

Met nog iets meer dan een kwartier op de klok verdween een inzet van Roemeon net naast en datzelfde resultaat werd even later bij een schot van Van Warven bijgeschreven. ONS had toen inmiddels Jelle de Graaf voor Musliu ingebracht en hij zorgde in de resterende speeltijd nog voor het enige vermeldenswaardige feit. In de laatste minuut kreeg de invaller na een onnodige tackle van achteren namelijk rood en daarmee eindigde de middag waarop ONS toch al niet al te veel te vertellen had, vanuit Sneker perspectief helemaal in mineur.

DVS ’33 Ermelo – ONS Sneek 2-0 (1-0)

​Doelpunten: 1-0 Kay Velda (44.), 2-0 Maurice de Ruiter (60.)

Scheidsrechter: C.J.L.P. Berben

​Gele kaart: Curty Gonzales, Tim Oosterbaan (ONS Sneek)

Rode kaart: Jelle de Graaf

​Toeschouwers:

Opstelling DVS ’33 Ermelo: ​Paul Eppink, Dennis Hollart, Jorran van Santan, Basil Camara, Kay Velda, Niels Buijtenhuis (78. Mike Ahrens), Coen Vloedgraven, Daniël van Warven, Benjamin Roemeon, Maurice de Ruiter (75. Gokhan Yasar) en Roald de Vries

Opstelling ONS Sneek: Barry Ditewig, Klaas de Vries, Ale de Boer, Rein Werumeus Buning, Tim Oosterbaan, Arton Musliu (75. Jelle de Graaf), Michael Lanting, Tom Arissen, Curty Gonzales, Genridge Prijor en Jan Dommerholt (46. Fabian Stevens)

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto Archief Henk van der Veer, trainer Chris de Wagt